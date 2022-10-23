Gladyo’nun merkezlerinde mesai yaptılar

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İyi Partili Ahmet Kamil Erozan başkanlığındaki heyet CIA bağlantılı düşünce kuruluşlarının ardından ABD derin devletinin karargahlarına gitti. Ziyaret ettikleri CAP, Türkiye’yi yıkıma uğratma önerileri, Atlantik Konseyi de ülkemizin içinde olduğu risk listesiyle tanınıyor.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan başkanlığındaki heyet, ABD ziyaretleri kapsamında Amerikan İlerleme Merkezi (Center for Amerikan Progress-CAP), Atlantik Konseyi, Amerikan İsrail Kamu İşleri Konseyi (AIPAC) ve ABD Ulusal Güvenlik Konseyi’ni ziyaret etti. Erozan temasları, sosyal medyada hesabında “19 Ekim Çarşamba günü programımız çerçevesinde Center for Amerikan Progress, Atlantic Council ve AIPAC’ı ziyaret ettik… Günü Ulusal Güvenlik Konseyi ile bitirdik… Bir günlük mesaimiz kaldı…” diye duyurdu. Ancak görüşmelerin kapsamını ve içeriğini açıklamadı.

Geçen günlerde ABD Dışişleri Bakanlığının yanı sıra Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü ve Carnegie Uluslararası Barış Vakfı gibi CIA ile derin bağlantıları olan düşünce kuruluşlarını ziyaret eden heyetin son gittiği kurumlar da dikkat çekici. Hepsi, CIA ve Amerikan derin devleti ile sıkı ilişkileri ile ve zaman zaman Türkiye aleyhinde yayınladıkları raporlarla ve açıklamalarla biliniyor.

‘TÜRKİYE HAYDUTLAŞACAK’

Erozan’ın ziyaret ettiği ABD’li düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi (The Atlantic Council), Soros’a bağlı Açık Toplum Enstitüsü’nün finansal desteğiyle faaliyet yürüten, ‘ABD ve Avrupa’nın bütünleşmesini’ savunan bir oluşum. 2021’de yayınlanan riskler ve fırsatlar listesinde Türkiye onuncu sırada yer aldı ve ‘Yeni Osmanlıcı Türkiye daha da haydutlaşacak’ başlığı atıldı.

AÇILIM SÜRECİNDE ROL ALDI

Atlantik Konseyi’nin bazı meşhur yöneticileri özellikle Türkiye için oldukça tanıdık:

Staven Zunes: Parçalanmış Türkiye haritasını Amerikan Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon’a yakın Stratfor isimli düşünce kuruluşunda yayımlayan kişi.

Albay Ralph Peters: BOP haritasını “Military Review” isimli askeri dergide yayımlayan emekli asker.

Peter Galbright: “Kürtlerin babası” olarak anılan, Irak, İran, Suriye ve Türkiye topraklarında bir “Kürdistan devleti kurulması gerekir” diyen diplomat.

2013 yılında ABD dışındaki en büyük merkezini İstanbul’da açan Konsey, ‘Öcalanlı açılım’ ve ‘Ermeni açılımı’ planlarının da mimarı.

PKK SAVUNUCUSU, AÇILIMCI

Amerikan İlerleme Merkezi (CAP) ise daha önce Türkiye’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etmişti. Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD gezisinde ziyaret edilen kurumların arasında da yer aldı.

CAP, Amerika’da Demokrat Parti’ye yakın etkili düşünce kuruluşlarından. Aynı Dış İlişkiler Konseyi (CFR) ve CIA bağlantılı Rand Corporation gibi Amerikan derin devletinin politika üreten sacayaklarından biri olarak görülüyor. Birçok uzman tarafından Joe Biden döneminin en etkili düşünce kuruluşu olarak tarif edilen CAP’ın Başkanı Patrick Gaspard daha önce Soros’a bağı Açık Toplum Enstitüsünün başkanlığını da yapmıştı. Türkiye üzerine çok sayıda uzman çalıştıran CAP, daha önce “Kürt Açılımı” denilen bölünme projesinin mimarlarından… Ayrıca 2014 yılında ABD hükümetine “PKK/PYD’nin terör listesinden çıkarmayı öneren” bir rapor hazırlamıştı.

KRİZ TETİKLEME ÖNERİSİ

CAP 2018’de yayınladığı bir raporda ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaklaşımını değiştirmesi ve daha agresif bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini savunmuştu.

CAP’ın kıdemli Türkiye uzmanı Max Hoffman, 2019 yılında S-400 alınmasıyla ilgili ABD’nin ekonomik yaptırımlar uygulamasını savunarak, verilecek güçlü yanıt için “Türk savunma sanayi için yıkıcı olabilir ve Türk ekonomisine büyük hasar verir. Türk lirasında değer kaybı ve ödemeler dengesinde krizi tetikleyebilir.” demişti.

SOSYAL MEDYA RAPORU

CAP, Türkiye’nin medya kullanımıyla ilgili “Değişen Medya Manzarası” başlıklı bir rapor da hazırladı. Raporda Türk vatandaşlarının medyaya güvenmediği vurgulanarak sosyal medyanın ve yerel gazetelerin fonlarla desteklenmesi önerildi. Sosyal medyanın Cumhurbaşkanı Erdoğan için daha kırılgan bir durum yaratacağı yazıldı. ‘Türkiye’yi Atlantik ittifakı içinde tutmaya çalışan Türk ve uluslararası aktörler’ için öneriler sunuldu.

YAHUDİ LOBİSİNİN ÇATISI

Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi (American Israel Public Affairs Committee – AIPAC) ise ABD ve İsrail ilişkilerini düzenleyen bir lobi kuruluşu. ABD’deki Yahudi lobisinin çatı örgütü olan AIPAC İsrail’e yollanacak silahların belirlenmesinde, ortak askeri programların gerçekleştirilmesinde kilit bir rol üstleniyor. Birçok batılı devletin İsrail Büyükelçiliklerini Kudüs’e taşımasına öncülük etmişti.

KONSEY BIDEN’A BAĞLI

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi ise doğrudan ABD başkanının yürütme ofisine bağlı. Ulusal güvenlik ve dış politika konularında doğrudan başkana tavsiyeler vermek üzere danışmanlardan ve bakanlardan oluşan ABD Ulusal Güvenlik Kurul’u doğrudan ABD Başkanına tavsiyeler veren kuruluşların başında geliyor.

’13 MADDEYİ AÇIKLAYIN!’

Ziyaret öncesinde ABD’li devlet görevlileri ile 13 madde üzerine görüşeceklerini açıklayan Erozan bu maddelerin içeriği ile ilgili bir açıklama yapmadı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Ulusal Kanal’daki Çıkış Yolu programında “İyi Parti yöneticileri ABD yetkilileri ile 13 maddede ne görüştüğünü derhal açıklasınlar.” çağrısında bulunmuştu. İyi Parti kanadından 13 maddenin içeriği ile ilgili hala bir açıklama gelmedi.

https://www.aydinlik.com.tr/haber/gladyonun-merkezlerinde-mesai-yaptilar-346742