2022 Aurora Ödülü’nün sahibi Jamila Afghani

2022 “Aurora Uyanan İnsanlık Ödülü”, Afganistanlı eğitimci, insan hakları savunucusu Jamila Afghani’ye verildi. Ödül töreni Venedik San Lazzaro Adası’nda gerçekleşti. Afghani törene video konferans ile katıldı.

“Aurora Uyanan İnsanlık Ödülü” 7. kez sahibini buldu. Ödül Komitesi “Ödülün sahibi 1.000.000 ABD Doları değerinde bir meblağla ve zor durumdaki insanlara yardım eden kuruluşlara bağış ve destek için eşsiz bir fırsatla onurlandırıldı” açıklamasında bulundu.

Tören 15 Ekim’de Venedik’teki San Lazzaro Adası’nda gerçekleşti. Ödül bu yıl eğitimci, insan hakları savunucusu ve Noor Eğitim ve Kapasite Geliştirme Örgütü’nün (NECDO) kurucusu Jamila Afghani’ye verildi. Afghani, yaşamının 25 yılını Afganistanlı kadınların eğitime erişimini sağlamaya adamış bir isim.

Ödül Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre Ağustos 2021’den önce NECDO, kadınlar tarafından yönetilen birçok yerel merkezin kurulması sayesinde 100.000’den fazla kadının okuma yazma programlarına kaydolmasını sağladı. Örgüt ayrıca bir aile yakını ya da eşi tarafından istismar edilen 10.000’den fazla kadına hukuki yardım ve psikososyal destek sağladı.

Taliban ülkede iktidarı ele geçirdikten sonra Jamila Afgani anavatanını terk etmek zorunda kaldı, ancak çalışmalarını sürdürdü. NECDO, insan hakları savunucularına, gazetecilere ve hak savunuculara mali yardım sağlarken, Afganistan’daki kadınları ve savunmasız aileleri hâlâ destekliyor, eğitime erişim eksikliğine, aile içi şiddete ve günümüzde kadınların karşılaştığı diğer güncel sorunlara ışık tutuyor.

Aurora Ödül Komitesi Başkanı ve Imperial College London Küresel Sağlık İnovasyonu Enstitüsü Eş Direktörü Lord Ara Darzi törende şunları söyledi: “Aurora’daki görevimiz, Jamila Afghani gibi insani yardım görevlilerinin çalışmalarını tanımak, kutlamak ve dünya çapında yaymaktır. Günümüzün modern kahramanları bize ilham veriyor, rehberlik ediyor ve bize ezici görünen zorluklar karşısında nasıl sebatla çalışacağımızı gösteriyor. Bize ortak insanlığımızı hatırlatıyorlar ve yoksullara, kenara atılmışlara hizmet etmek için bizi teşvik ediyorlar. Herkese eşit şans vermek için çalışma sorumluluğumuzu hatırlatıyorlar.”

“Aurora Uyanan İnsanlık Ödülü” Ermeni Soykırımı’ndan kurtulanlar adına, kurtarıcılarına şükran duygusunu yansıtan bir ödül. İsmini Soykırım’dan kurtulan Arşaluys Mardiganian’dan, sonraki ismiyle “Aurora”dan alıyor.

Jamila Afghani ödülü aldıktan sonra yaptığı açıklamada onur duyduğunu belirterek Afgansitan’daki kadınların özellikle eğitim konusunda yaşadığı zorluklara dikkat çekti, ödül komitesine teşekkür etti ve “İnsanlık yaşıyor” dedi.

Ülkesinin “tarihin en karanlık günlerini” yaşadığını belirten Afghani, “Bugün çocuklar genç kız oldukları için okula gidemiyorlar, kız kardeşlerim işe gidemiyor, bu, bir insanın kendi ülkesinde alabileceği en büyük cezadır” dedi.

Afghani twitter sayfasından yaptığı açıklamada da “Bu ayrıcalık ve onur için teşekkür ederim. Bu ödül Afganistanlı kadınlara ve kız çocuklarına ithaf edilmiştir. Varlığınızı inkar etmeyi seçen bir dünyada Afganistanlı kadınlara ve kızlara uzaktan bile olsa hizmet edeceğime ve haklarınızı koruyacağıma söz veriyorum. Afganistan’ın savunmasız insanları için mücadeleme devam edeceğime söz veriyorum.Bu, Afganistan’daki milyonlarca kız ve kadın için” dedi.

Törende Piccoli Cantori Veneziani Korosu ilahiler seslendirdi, soprano İsabel Bayraktaryan bir performans sundu.

Ödülü veren Aurora İnsani Girişimi, yoksullara yardım etmeye odaklanan ve dünya çapındaki insani sorunları çözmeyi amaçlayan bir vakıf. Girişim, Ermeni Soykırımı’ndan kurtulanlar adına ve onların kurtarıcılarına şükranla kurulduğundan ve bu deneyimi küresel bir harekete dönüştürmeye çalıştığından, misyonunun kökleri Ermeni tarihine dayanıyor.

Binlerce destekçinin de katıldığı girişim, hayırseverler Vartan Gregorian, Nubar Afeyan ve Ruben Vardanyan’ın vizyonuna dayanıyor. “İnanıyoruz ki, en karanlık zamanlarda bile, daha parlak bir gelecek, umudu ve yardımı diğer insanlara götürmeye kendini adamışların elindedir” cümlesi, kuruluşa yön veriyor.

Kuruluştan yapılan açıklamada “Ödül, ilk verilişinden bu yana çocuklara, yerinden edilmiş insanlara, kadınlara ve kız çocuklarına yardım etmeye odaklanarak, savaş, çatışma, zulüm ve diğer insani sorunlardan etkilenen 1.000.000’dan fazla insanın hayatına etkide bulundu. Somut sonuçlara odaklanan eyleme dayalı yardımseverlik, destekçileri sayesinde mümkün” dendi.

Aurora Ödül Komitesi, Nobel Ödüllü Shirin Ebadi ve Leymah Gbowee; eski İrlanda Cumhurbaşkanı Mary Robinson; insan hakları aktivisti Hina Jilani; eski Meksika Cumhurbaşkanı Ernesto Zedillo; Sınır Tanımayan Doktorlar Fransa’nın kurucu ortağı ve eski dışişleri bakanı Bernard Kouchner; gazeteci ve Pulitzer Ödülü sahibi Dele Olojede, Unilever eski CEO’su ve IMAGINE’ın Kurucu Ortağı/ Eş Başkanı Paul Polman ve New York Carnegie Corporation Başkanı Vartan Gregorian’dan (1934-2021) oluşuyor.

Komiteye, Imperial College London’daki Küresel Sağlık İnovasyonu Enstitüsü Eş-Direktörü Lord Ara Darzi başkanlık ediyor.

İnsan hakları aktivisti Benjamin Ferencz ve Akademi Ödüllü aktör ve hayırsever George Clooney, Komitenin Onursal Eşbaşkanları.

İlk Ödül Komitesi Eş Başkanlığını ise Nobel Ödüllü Elie Wiesel (1928-2016) gerçekleştirmişti.

Agos