Viyana’da Ermeni teröristlerce şehit edilen Büyükelçi Tunalıgil anıldı

Aşkın Kıyağan

Viyana’da Ermeni teröristlerce şehit edilen 3 Türk diplomatın anısına elçiliğin dış cephesine yapılan plakete çelenk konulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunun ardından şehitler için dua edildi.

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, burada yaptığı konuşmada, Tunalıgil gibi Türkiye’den çok uzaklarda görevi başında şehit edilen Türk diplomatları anmak üzere bir araya gelindiğini söyledi.

Şehit edilen ilk büyükelçi

47 yıl önce bugün Türkiye’yi temsilen görevi başında bulunan Büyükelçi Tunalıgil’in Ermeni teröristlerin kendisine yönelttiği soruyu korkusuzca yanıtladığını belirten Ceyhun, “‘Evet, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi benim’ şeklinde vakur bir yanıt vermiştir. Korkakların bin kere, cesurların ise bir kere öleceğini bilen merhum Büyükelçimiz, bu sözleriyle kendisine olacakları bilmesine rağmen, nefrete ve teröre karşı dimdik durmuş, aynı zamanda diğer meslektaşlarının da zarar görmesini önlemiştir.” dedi.

Ceyhun, Tunalıgil’in Ermeni teröristlerce şehit edilen ilk büyükelçi olduğunun altını çizerek, 1970 ve 80’li yıllarda Ermeni terör örgütlerinin saldırılarında 58’i Türk vatandaşı olmak üzere 77 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Bugüne kadar hiçbir devletin bu kadar fazla sayıda diplomatını terör saldırılarında kaybetmediğini aktaran Ceyhun, bunun yegane sebebinin Ermeni terörü olduğunu ifade etti.

Ermenilerin, Azerbaycan’ın dış temsilciliklerine saldırısı

Ceyhun, çok sayıda Türk diplomatı hayattan ve sevdiklerinden koparan nefret ve kin söyleminin halen yaşatılıyor olmasının rahatsız edici olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

“Söz konusu terör saldırılarını düzenleyen birçok terörist, Ermeniler tarafından her yıl çeşitli ülkelerde düzenlenen törenlerle anılmaktadır. Teröristleri kahramanlaştıran ve eylemlerini yücelten bu yaklaşımı hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değildir. Yakın dönemde dost ve kardeş Azerbaycan’ın Paris Büyükelçiliğine ve Washington büyükelçilik aracına yapılan saldırılar, gözü dönmüş tehlikenin hala devam ettiğinin birer göstergesidir.”

Ceyhun, Türk milletinin teröre hiçbir zaman boyun eğmediğini ve eğmeyeceğini vurgulayarak, tüm terör örgütleriyle ayrım gözetmeksizin kararlılıkla mücadelenin süreceğini sözlerine ekledi.

Törene, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler BM) Viyana Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hatun Demirer ve Viyana Başkonsolosu Cafer Mert Özmert’in yanı sıra davetliler katıldı.

AA