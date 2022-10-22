İşte Ermenistan’ın yeni kirli planı

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Karabağ’da yaşadığı hezimeti kabullenemeyen Ermenistan, provokasyonlarına devam ederken, Uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Ahmet Şahidov, Ermenistan’ın kirli planını paylaştı.

Karabağ’da yaşadığı hezimeti kabullenemeyen Ermenistan, kalleşçe Azerbaycan ordusuna saldırmaya devam ediyor. Son olarak gece saatlerinde Ermeni silahlı kuvvetleri Azerbaycan’ın askeri mevzilerine ateş açtı. Ermenistan’ın ısrarla devam ettiği provokasyona ilişkin ise Uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Ahmet Şahidov paylaşımında Ermenistan’ın kirli planını gün yüzüne çıkaran bir paylaşım yaptı.

Şahidov paylaşımında, “Ermeni silahlı kuvvetleri bu gece de Azerbaycan’ın askeri mevzilerine ateş açtı. Bu sürekli provokasyonlar yeni askeri operasyonların başlamasına yol açabilir. Ermeni tarafının niyeti belli. 8 Kasım Zafer Bayramı’na kadar Ermeni ordusunun saldırıp yeni toprakları ele geçirmeye ve Azerbaycan halkının zafer kutlamasını bozmaya çalışacağı bekleniyor. Ancak bu sefer Azerbaycan Ordusunun tepkisi daha sert olacaktır” ifadelerini kullandı.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/iste-ermenistanin-yeni-kirli-plani-1701365.html