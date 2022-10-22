İran’ın Bakü Büyükelçiliği: Tatbikat planladığı gibi düzenlendi

İran’ın Bakü Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Silahlı Kuvvetlerin ülkenin kuzeybatı topraklarında düzenlediği tatbikata işaret edilerek, ”İran Silahlı Kuvvetlerinin Ermenistan sınırı yakınındaki tatbikatı, Silahlı Kuvvetlerin yıllık takvimi çerçevesinde rutin tatbikatlar gereğince düzenlendi” denildi.

Açıklama şu şekildedir:

”İran’ın Azerbaycan Cumhuriyeti’ne dostane ve kardeşçe bakışı dikkate alınarak, tatbikat öncesi Azerbaycan’a iletilen resmi bildirime ilaveten, Genelkurmay Başkanı General Muhammed Bakıri’nin Azerbaycanlı mevkidaşı General Zahir Hasavon’la yaptığı görüşmesinde, bu tür tatbikatların düzenlenmesinde öneriler de sunulmuş ve takibi devam etmektedir.

İki dost ve kardeş ülke ilişkileri, düşmanların geniş propagandası ile hedefe oturtulmuş, ancak iki ülke liderlerinin aklıselimi, onların emellerine ulşamasını engellemiştir”.

Geçtiğimiz haftadan itibaren kuzeybatı sınırlarında Silahlı Kuvveter tatbikat düzenledi. Bu tatbikat sırasında Aras Nehri geçildi.

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IRNA