İran: Ermenistan’ın güvenliğini bölgenin güvenliği olarak görüyoruz

İran, Azerbaycan’ı Nahçivan’a bağlayacak Zengezur Koridoru’nun öngörülen güzergahı yakınlarında yer alan Ermenistan’ın Kapan kentinde Başkonsolosluk açtı.

İran’ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Kapan Başkonsolosluğu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan’ın katıldığı törenle açıldı.

Açılış töreninde konuşan İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, ülkesinin Kapan’da Başkonsolosluk açma kararının, İran ve Ermenistan halkı arasındaki uzun süreli ve tarihi ilişkilerin derinliğini gösterdiğini söyledi.

Abdullahiyan, konuşmasının devamında, “İran, Ermenistan’ın güvenliğini bölgenin güvenliği olarak görmektedir. Politikamız, Ermenistan’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermektir.” ifadelerini kullandı.

İran’ın Kapan Başkonsolosu olarak atanan Murteza Abidin Veramin’in Ermenistan’daki görevine başladığı belirtildi.

İran hükümeti Aralık 2021’de Dışişleri Bakanlığının Kapan’da bir Başkonsolosluk açılması önerisini onaylamıştı.

Ermenistan’ın güneyinde, İran sınırı yakınlarında yer alan Kapan kenti, Azerbaycan’ı Nahçivan’a bağlayacak Zengezur Koridoru’nun öngörülen güzergahı yakınlarında bulunuyor.

Zengezur koridoru

Zengezur, bir zamanlar Müslüman Türk nüfusun yaşadığı tarihi Azerbaycan toprağı olsa da 1920’li yıllarda Sovyetler Birliği’nce Ermenistan’a bağlandı ve bugün de Ermenistan sınırları dahilinde bulunuyor. Zengezur’un Ermenistan’a verilmesiyle Azerbaycan Nahçıvan’la kara bağlantısını kaybetmişti.

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’ı Ermenistan’dan aldığı 2020’deki 44 günlük savaş sonrasında imzalanan ateşkesin 9. maddesi bölgede kurulacak ulaşım koridorlarıyla ilgili oldu.

Ermenistan ise Zengezur Koridoru’nu uygulamaktan kaçınıyor. Tahran yönetimi de bu konuda Ermenistan’a destek veriyor.

Euronews