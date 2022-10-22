Cumhuriyet Pazar yepyeni içerikleriyle bu hafta da sizlerle!

Cumhuriyet Pazar yine rengarenk ve çarpıcı bir içerikle gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte sizleri bekliyor. İşte Cumhuriyet Pazar’da bu hafta…

Cumhuriyet Pazar dopdolu içerikleriyle gününüze keyif katacak.

İşte bu haftaki içerikler…

Tükenmiş bir kuşak pasif direnişe geçti. Şirketlerin kabusu olan beyaz yakalıların sessiz istifasını Deniz Ülkütekin inceledi.

Suna Kıraç’ın anısına kızı İpek Kıraç tarafından yaşam geçirilen ve tüm Türkiye’de kız çocukları için artı değer yaratmayı hedefleyen “Suna’nın Kızları”nı Figen Atalay yazdı.

Prof. Dr. Üstün Dökmen, Cumhuriyetin ilk yıllarındaki baloları ve bu etkinliklerin sosyal anlamda kadınlar için önemini kaleme aldı.

Sanat filmlerinde başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Yasemin Szawslowski’yle Berrin Karadeniz konuştu.

Arabayı bırak, pedala bas. Araç kullanımının çevre için yıkıcı etkilerini ve bisiklet kullanarak bu etkilerin azaltmanın önemini Ayça Ceylan, Dairesel Flora’da yazdı.

Bir yaşam iki kariyer. Türkiye’de Cenk Taşkan, Ermenistan’da Majak Toşikyan. Ünlü besteci iki farklı dünyadaki yaşamını Emel Seçen’le paylaştı.

Kralları deviren kâbus, iktidarsızlıkla mücadelenin tarihini Ömür Tanyel, Yaşam Günlüğü’nde kaleme aldı.

Klasik korku serisine buruk veda. Halloween Sona Eriyor’un yarattığı hayal kırıklığı Başak Bıçak’ın kaleminden Rosebud’da.

Serra Rodoplu, Ünlü rock grubu Sigur Ros’un solisti Jonsi’nin yarattığı yanardağ simülasyonundaki deneyimlerini Çizgi Atlas’ta anlattı.

Arabeskten kaosa… Türkiye’de yaşanan kültürel gerileme Nazife Güngör’ün kaleminden.

Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri ve Boğaziçi Film Festivali’nin tüm ayrıntıları Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası’nda.

Cumhuriyet Gazetesi