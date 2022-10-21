DİTİB Fatih Camii yeniden ibadete açıldı

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Almanya’nın Kuzey Ren Vefstfalya eyaletine bağlı Mettmann beldesinde restorasyon çalışması tamamlanan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği‘ne (DİTİB) bağlı Fatih Camii, yeniden ibadete açıldı.

Açılış törenine; Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan, Mettman Valiliği Uyum Sorumlusu Armin Römer, DİTİB Dini Yüksel İştişare Kurulu Başkan Vekili Dr. Muharrem Kuzey, Düsseldorf DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Ramazan Tupal, Mettman Belediye Başkan Yardımcısı Nils Lessing, NRW Eyalet Birliği müdüresi Hülya Altun, kilise yetkilileri, emniyet teşkilatı mensupları, çevre DİTİB Camii dernek başkanları ve din görevlileri ile cami cemaati katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılış töreninde Dernek Başkanı Bahri Erdoğan, Mettmann yerel yöneticilerine, belde sakinlerine ve caminin yapımında maddi ve manevi emeği geçenlere teşekkür etti. Caminin dünü ve bugünü hakkında bilgi veren Erdoğan: 1987 yılında kurulan ve üçüncü kez taşındıkları eski bir mobilya mağazasını satın aldıklarını, restorasyon çalışmasını tamamladıktan sonra ibadete açtıklarını ifade etti.

Erdoğan, Mettmann DİTİB Fatih Camii’nin, 4 bin 500 metrekarelik alan üzerine inşa edildiğini, 2 bin 800 metrekare kullanım ve yaklaşık 500 metrekare ibadet alanına sahip olduğunu sözlerine ekledi. Erdoğan, “Üç kattan oluşan camide, 50 araçlık park yeri, mescid, abdesthane, toplantı salonu, kütüphane ve dersliklerin yanı sıra gençlere, yetişkinlere ve kadınlara özel lokal gibi hizmet alanları da yer alıyor. Yeni açılan camide, elektrik tüketimini en az seviyeye indirmek için de yenilenebilir güneş enerji sistemi kuruldu. Caminin içi ahşap oyma hat sanatı ile süslendi. 35 yıl Mettmann beldesinde hizmet veren cami, ihtiyaçlara cevap veremediği için yenilenerek ibadete açıldı.” dedi.

Caminin belde sakinleri için huzurlu bir yer olmasını dileyen Mettman Valiliği Uyum Sorumlusu Armin Römer, “Huzur içerisinde iyi komşuluğumuzun devam etmesi temennisiyle, caminin restorasyon çalışmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

Mettman Belediye Başkan Yardımcısı Nils Lessing ise cami cemaatinin başarılı gayretlerini takdir etti. Lessing, açılış ile birlikte sosyal kurumlar ve çevredeki kiliseler arasında yapıcı bir ortamın ve işbirliğinin devam etmesi temennisini dile getirdi.

Düsseldorf DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Ramazan Tupal, NRW DİTİB Eyalet Birliği müdüresi Hülya Altun ve kilise yetkilileri de, caminin alımından restorasyon çalışmasına kadar emeği geçenlere teşekkür etti.

– Camiler ortak geleceğe köprüdür

Yeni cami köprü vazifesinden öte ortak geleceğe yol gösteren bir eser olduğuna vurgu yapan Köln DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Dr. Muharrem Kuzey, “Camiler toplanma, konuşma, tanışma, fikir alışverişinde bulunma, ortak hareket ve birbirini kabul etme ve çoğulculuk yerleridir. Herkes için açık olan mekanlardır. Almanya’nın en büyük Müslüman dini cemaati olarak DİTİB, daima insanların ve toplumun tamamının refahını ve huzurunu gözeten bir kurumdur. 40 yıllık dernek geçmişi, deneyim ve bilgi birikimi ve yarım asrı aşkın süredir bu ülkede kök salmış ve inanç, kültür ve deneyim bakımından zengin bir çalışma ve hizmet alanına sahiptir. Bu yeni cami köprü vazifesinden öte ortak geleceğimize yol gösteren bir eserdir. Gerek Mettmann gerekse Almanya için, herkes için bir kazanım ve temeldir.” diye konuştu.

– Camiler sosyal hayata önemli katkılar sunan mekanlardır

Camilerin birlikte yaşama kültürünün en güzel örnekleriyle yaşandığı mekanlar olduğunu söyleyen Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan, “Almanya’daki camilerin yediden yetmişe, kadın-erkek herkesin kaynaştığı ve moral bulduğu sevginin ve hoşgörünün bütün yönleriyle yaşandığı, birlik ve beraberliğin sağlandığı, ferdi ve sosyal hayata önemli katkılar sunan mekanlardır.” dedi.

DİTİB Dini Yüksel İştişare Kurulu Başkan Vekili Dr. Muharrem Kuzey, caminin yapımı ve hayata geçirilmesinde emeği geçenler adına dernek başkanı Bahri Erdoğan’a plaket takdim etti.

Konuşmaların ardından Mettmann DİTİB Fatih Camii’nin açılış kurdelesi dualar eşliğinde kesildi. Açılış töreni, caminin davetliler tarafından gezilmesiyle sona erdi.

https://www.diyanethaber.com.tr/ditib/ditib-fatih-camii-yeniden-ibadete-acildi-h28404.html