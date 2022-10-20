Son Dakika: Binali Yıldırım trafik kazası geçirdi

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|AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan’ın programı kapsamında Karabağ’da bulunan Binali Yıldırım’ı taşıyan araç Cebrayıl’den dönüşte virajı alamayarak kaza yaptı.
Kaza nedeniyle hava yastıkları açılan araçtan çıkarılan Yıldırım, ambulansla olay yerinden ayrıldı.
Yıldırım’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve Türkiye’ye dönüşü için helikopterle havalimanına götürüleceği aktarıldı.
“SAĞLIK DURUMLARININ İYİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİM”
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
“HELİKOPTERLE BAKÜ’YE GÖTÜRÜLDÜLER”
“Sayın Cumhurbaşkanımızın Azerbaycan ziyaretine eşlik eden AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AKP Milletvekili Şamil Ayrım’ın içinde bulunduğu araç, Zengilan Havalimanı yolunda kaza yapmıştır. Sağlık durumları iyi olan Sayın Binali Yıldırım ve Sayın Şamil Ayrım, kontrol amacıyla sağlık ekipleri eşliğinde helikopterle Bakü’de bir hastaneye götürülmüştür. AKP Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik ve Efkan Ala da kendilerine eşlik etmek üzere Bakü’de kalmıştır.”
“HASTANEDE KONTROL ALTINDAYIZ”
Yıldırım açıklamasında “Azerbaycan seyahatimiz sırasında bir trafik kazası geçirdik. Allah’a şükürler olsun ki durumumuz iyi. Tedbir amaçlı hastanede kontrol altındayız. Dua eden, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum” ifadeleerini kullandı.
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