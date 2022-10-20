Son Dakika: Binali Yıldırım trafik kazası geçirdi

Kaza nedeniyle hava yastıkları açılan araçtan çıkarılan Yıldırım, ambulansla olay yerinden ayrıldı.

Yıldırım’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve Türkiye’ye dönüşü için helikopterle havalimanına götürüleceği aktarıldı.

“SAĞLIK DURUMLARININ İYİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİM”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Yıldırım’ın sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

Azerbaycan ziyaretinde olan Sn. Binali Yıldırım’ın korumasıyla milletvekili arkadaşımız Şamil Ayrım’ın da bulunduğu aracı kaza yaptı. Kendisiyle görüştüm. Üçünün de sağlık durumunun iyi olduğunu, kazayı hafif atlattıklarını öğrendim. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 20, 2022

“HELİKOPTERLE BAKÜ’YE GÖTÜRÜLDÜLER”

Kazaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada ise şöyle denildi;

“Sayın Cumhurbaşkanımızın Azerbaycan ziyaretine eşlik eden AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AKP Milletvekili Şamil Ayrım’ın içinde bulunduğu araç, Zengilan Havalimanı yolunda kaza yapmıştır. Sağlık durumları iyi olan Sayın Binali Yıldırım ve Sayın Şamil Ayrım, kontrol amacıyla sağlık ekipleri eşliğinde helikopterle Bakü’de bir hastaneye götürülmüştür. AKP Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik ve Efkan Ala da kendilerine eşlik etmek üzere Bakü’de kalmıştır.”

“HASTANEDE KONTROL ALTINDAYIZ”

Kaza geçiren Binali Yıldırım da sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yıldırım açıklamasında “Azerbaycan seyahatimiz sırasında bir trafik kazası geçirdik. Allah’a şükürler olsun ki durumumuz iyi. Tedbir amaçlı hastanede kontrol altındayız. Dua eden, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum” ifadeleerini kullandı.

Azerbaycan seyahatimiz sırasında bir trafik kazası geçirdik. Allah’a şükürler olsun ki durumumuz iyi. Tedbir amaçlı hastanede kontrol altındayız. Dua eden, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum. — Binali Yıldırım (@BY) October 20, 2022

Cumhuriyet Gazetesi