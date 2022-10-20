Şentop,‘6-7 Eylül Pogromu’ teklifini ‘kaba’ buldu: Yaralanan benim

Meclis Başkanı Şentop, HDP’li Paylan’ın “6-7 Eylül Pogromu” kanun teklifini “kaba ve yaralayıcı” ifadeler yer aldığı gerekçesiyle iade etti. Paylan, “Yaralanan benim” diyerek Şentop’a tepki gösterdi.

Serkan Alan

ANKARA- HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, 6-7 Eylül 1955’te yaşanan pogromun 67’nci yılında kanun teklifi hazırladı. Resmi verilere göre İstanbul’da ve İzmir’de Rum, Ermeni ve Yahudilere ait 5 binden fazla mekânın ciddi şekilde tahrip edildiğini, yakıldığını ve yağmalandığını hatırlatan Paylan, yüzleşmek amacıyla bu tarihin “6-7 Eylül 1955 Pogromu Hafıza Günü” ilan edilmesini talep etti.

HDP’li Paylan’ın kanun teklifi TBMM Başkanı tarafından, “kaba ve yaralayıcı” ifadeler olduğu gerekçesiyle iade edildi. TBMM İçtüzüğü’nün 67’nci maddesinde, ‘Başkanlığa gelen yazı ve önergelerde kaba ve yaralayıcı sözler varsa, Başkan, gereken düzeltmelerin yapılması için, o yazı veya önergeyi sahibine geri verir’ hükmünün yer aldığını hatırlatan Şentop, “Bu çerçevede Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan evraklarda toplumun bir kesimi veya tamamı yahut belirli kişi veya kişiler yönünden yaralayıcı olabilecek ifadelerin bulunması durumunda önergenin, söz konusu ifadelerin düzeltilmesi için TBMM Başkanı tarafından sahibine iadesi gerekmektedir” dedi.

PAYLAN’DAN ŞENTOP’A DİLEKÇE: YARALANAN BENİM!

HDP’li Paylan kanun teklifinin “kaba ve yaralayıcı” olarak nitelenmesinin ardından Meclis Başkanlığı’na dilekçe verdi. Yaralanmış olanların pogromu yaşayan Hıristiyan ve Yahudi azınlık toplumu olduğunu ifade eden Paylan dilekçesinde, “Ben Türkiyeli Hıristiyan Ermeni bir yurttaş ve TBMM üyesi bir milletvekili olarak, geçmişte bu acıları yaşayan ve yaralanan azınlık toplumunun bir ferdiyim. Geçmişle yüzleşmenin sağlanmasını talep ederken ‘hangi sözlerimle’, ‘toplumun hangi kesimini’ ve ‘hangi belirli kişi ve kişileri’ yaralamış’ olabilirim? Yaralanan benim!” dedi.

Paylan dilekçesinde kanun teklifindeki hangi ifadelerin “kaba ve yaralayıcı” olduğunun, toplumun “hangi kesimi veya kimleri” yaraladığının, hangi ifadeleri “düzeltmesi” gerektiğinin tarafına bildirilmesini talep etti.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan

‘YÜZLEŞİLMEYEN HER SUÇ TEKRARLAR’

6-7 Eylül 1955’de Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en karanlık günlerin yaşandığını, pek çok bilgiyle ve belgeyle bunun devletin derinliklerinde organize edildiğinin ortaya çıktığını ifade eden HDP’li Paylan, Meclis Başkanı Şentop tarafından “gerekçesi” açıklanmadan kanun teklifinin iade edilmesine tepki gösterdi.

Kanun teklifini, “Gelin yüzleşelim, araştıralım” diyerek, “bu tarz olaylar bir daha olmasın” düşüncesiyle verdiğini belirten Paylan, “Çünkü yüzleşilmeyen her suç tekrarlar. Ama Meclis Başkanı bu önergeleri reddediyor ve yüzleşilmesinin önüne geçiyor” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Halkın bir kesimine, yalnızca Ermeni yalnızca Musevi veya Rum olmaları gerekçesiyle evlerini, iş yerlerini basarsanız bu bir pogromdur. Onlara karşı suçlar işlenmiştir. Meclis Başkanı kanun teklifini reddederken gerekçe bile sunmuyor, bu meseleye bakmayı reddediyor. Ben bu meselenin adaletini TBMM’de arıyorum. ‘Bu meselenin adaletini arayamazsınız’ diyorlar. Buradan göçen Ermeniler, Rumlar yurt dışındaki parlamentolarda aradığında ‘başka parlamentoda adalet arıyorsunuz’ diyorlar. Ben bu ülkede adalet arıyorum, bunu neden reddediyorsunuz? Bunun da sebebi siyasi atmosferle ilgili. Bugün, 6-7 Eylül 1955 öncesinde olan memlekette yaşıyorlar. Bir Ermeni’yi, bir Kürdü, bir Rum’u öteki olarak gösteren milliyetçi politik iklimden kaynaklanıyor bu. Ama Meclis buna yenilmemeli, Türkiye’nin Meclis’i bu meseleleri konuşmalı, yüzleşmeli.”

https://www.gazeteduvar.com.tr/sentop6-7-eylul-pogromu-teklifini-kaba-buldu-yaralanan-benim-haber-1585574