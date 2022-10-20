Peder Domenico Bertogli’den Antakya’ya Veda

Antakya’daki 35 Yıllık Görev Süresi Sona Eriyor

Yaklaşık 35 yıldır Antakya Katolik Kilisesinde hizmet veren Peder Domenico Bertogli, uzun süren hizmet yıllarının ardından Ekim ayı sonu itibariyle Hatay/Antakya’dan ayrılıyor. Bertogli, çok sevdiği Antakya’dan ve görevinden ayrılması dolayısıyla oldukça hüzünlü bir veda mesajı yayınladı. Görev süresince kendisine yardımcı olan herkese teşekkür eden Bertogli, Türkiye’deki kilise hizmetinde geçen 56 yılı ve papazlığının 60’cı yılını kutlayıp Antakyalılarla vedalaşacağını belirtti.

Yeşilköy Kilisesi’ne Gidecek

Veda mesajında, Antakya’daki görevi için Mayıs ayında istifasını sunduğunu kaydeden Peder Bertogli; “14 Mayıs 2022’de yaşımdan dolayı (86) Antakya Katolik Kilisesindeki hizmetimden istifamı sunmuştum ve istifam kabul edilmişti. 18 Ekim’de benim yerime Peder Francis Dondu’nun geçeceği bildirildi ve onun yardımcısı Hintli Fransisken Peder Royston olacak.

Benden en azından Eylül 2023 tarihine kadar İstanbul Yeşilköy Kilisesi’nde kalıp yardımcı olmam istendi. Bu nedenle Kasım’ın ilk günlerinde yeni yerime gitmek için Antakya’dan ayrılacağım. Peder Francis’e bu yeni misyonunda en güzel dileklerimi sunuyorum” dedi.

“Yüreğimin Bir Bölümünü Burada Bırakıyorum”

Hayatının büyük bir bölümünü geçirdiği Antakya’dan ayrılmanın kendisini üzdüğünü de kaydeden Peder Bertogli; “35 yıl kaldıktan sonra bu şehirden ayrılırken yüreğimin bir bölümünü burada bırakıyorum. Özellikle tüm Hristiyan cemaatimi, büyük bir sempati ve sevgiyle anacağım. Daima onlara hizmet edip, imanda ve Rabbi tanımalarında yardımcı olmaya çalıştım. Yapabildiğim tüm şeyler için Rabbime şükrediyorum, yapamadığım şeyler için de anlayış bekliyor ve özür diliyorum.

Bana yardımcı olan tüm herkese teşekkür ediyorum. Özellikle bana Peder Roberto’dan kalan gençlere, Rahibe Germana’ya, Maria Grazia’ya, her şeyin düzenli olabilmesi için bana 27 yıldır yardımcı olan Zeynep ve ailesine, kilisenin onarılarak yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından beğenilmesine neden olan Mimar Selahattin Altınöz ve ekibine teşekkür ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Antakyalılarla Vedalaşacağım

Vedasını ay sonunda gerçekleştirilecek bir ayinle yapacağını da sözlerine ekleyen Domenico Bertogli; “30 Ekim Pazar günü saat 17.00 ayininde, benim Türkiye’de (İzmir ve Antakya) kilise hizmetinde geçen 56 yılımı ve papazlığımın 60 yılını kutlayıp Antakyalılarla vedalaşacağım.

Üzülmeyelim, cesur olun, hepimiz inanıp umut ettiğimiz, ölüp dirilen Rabbimiz Mesih İsa’ya doğru ilerlemekteyiz. Herkese sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Esenlik olsun!” diyerek duygusal mesajına son verdi.

35 yıldır Antakya Katolik Kilisesinde hizmet veren Peder Domenico Bertogli, Antakya cemaatinin yanı sıra bölgede de sevilen bir isimdi. Peder Bertogli görevi süresince atanmış ve seçilmişlerle de iyi ilişkiler içindeydi. (SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

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