İzmirli kadınlar

***Metinde yer alan görüşler yazar(lar)ına ait olup, HyeTert’in görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.***

Nurşen HACIEYÜPOĞLU

İzmir’i, İzmirliyi, erkeğini, kadınını, sokaklarını her yanını inceleyen, irdeleyen çok sayıda eser var.

Ben de bugün köşemde ‘İzmirli Kadınlar’ı anlatmaya çalışacağım…

Eminim sizler çok daha fazla özelliklerini biliyor ve anlatıyorsunuzdur.

Lafı uzatmadan bir ‘anonim’ anlatım yapayım:



Her zaman, her ortamda

İzmirli kadın gecekonduda, apartmanda, villada, çadırda; Eşrefpaşa’da, Konak’ta, Güzelyalı’da,Tepecik’te, Karşıyaka da , Basmane’de, Gültepe’de, Bornova’da, Buca’da, gelir dünyaya…

Katılan bir prenses olunca aileye, mutluluğun en büyüğü gelir haneye…

Hiçbir zaman yeri erkek kardeşlerinden sonra değildir, geri plana itilmez, sindirilmez sindirilemez;

O bir prensestir.

Asla başkalarının önünde eğilmez.

Dilediğince sokakta oynar, evde hapsedilmez…

Büyür, genç kız olur…

Uzundur yaz geceleri İzmir’de;

Sinemaya gider, kordona gider, olmadı kapı önüne çıkar.

Sohbetleri olur kızlı erkekli, şarkılar söyler gitar eşliğinde…

Salına salına gider okuluna.

Saçları ile yarış eder eteği; rahatsız eden olursa hiç acımaz basar köteği…

Bakımlıdır;

Süslenmeden bakkala bile gitmez.

Çalışkandır;

İzmir kadını, ekmeğini taştan çıkarır.

Ne babasına avuç açar, ne kocasına…

Doktordur, mimardır, avukattır, kuafördür, tezgahtardır, terzidir, hostestir, çiftçidir, teknisyendir, turist rehberidir, pazarlamacıdır, şofördür, temizlikçidir, sanatçıdır, öğretmendir…

Emekçidir İzmir kadını…

Üreticidir;

Çocukları büyüyünce küçülen giysileri çoktan ulaşmıştır, dostlarının çocuklarına.

Ev hayvanı yoksa bile, gönüllü bakıcısıdır sokak hayvanlarının, yemeğini suyunu eksik etmeyendir, İzmir kadını…

Bakkalı, manavı, pazarcı teyzesi vardır onun…

Bostanlı Pazarı’nı moda merkezi yapandır, İzmir kadını…

Levanten, yahudi, laz, kürt, çerkez, alevi,sünni , eşcinsel, hristiyan, musevi, ateist olun, ötekileşmeden birlikte sabah kahvesi içmekten keyif aldığınız komşunuzdur, İzmir kadını…

Konsere, tiyatroya, sinemaya giden, saat kaç olursa olsun korkmadan evine dönebilendir, İzmir kadını…

Acıkınca Kordon’da ıssıra ıssıra boyoz, kumru yiyen, canı çekerse midye tezgâhının başına geçen; tiyatroda sakız çiğnemeyendir, İzmir kadını…

Ev arkadaşını kendi seçen, kızlı erkekli kalabilen, penceresini sakız sardunyalar ile süsleyendir, İzmir kadını…

Evlenip evlenmeyeceğine, doğurup doğurmayacağına, kaç tane ve nasıl doğuracağına burnunu sokanlara haddini bildirendir, İzmir kadını

…Hırsıza aman, yobaza yüz vermeyendir, İzmir kadını…

Şiir okuyan, türkü söyleyen, hak edene de küfürü basan; özgürlüğüne göz dikenin gözüne parmağını sokuverendir, İzmir kadını…

Adına şarkılar söylenen, şiirler yazılan, aşık olunan, güzeller güzelidir,

İzmir kadını…

Kendine güvenen, hakkını savunan, özgürlüğünü koruyandır; hayatını başkalarının istediği gibi değil, kendi istediği gibi yaşayan; iyi bir eş, iyi bir anne, her daim dik, sağlam bir dosttur, İzmir kadını…

İşte bundandır tüm güzelliği…

Selam olsun Türkiye’nin dört bir yanındaki İzmir kadınlarına…

https://www.haberekspres.com.tr/izmirli-kadinlar-makale,11069.html