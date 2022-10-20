Ermenistan-ABD askeri işbirliği

ABD diğer KGAÖ üyesi ülkelere silah veriyor, bize neden vermesin?

Ermenistan’ın KGAÖ üyesi olduğu ve Rusya ile işbirliği yaptığı düşünülürse, Ermenistan-ABD askeri işbirliği ne ölçüde mümkündür?

David Price başkanlığındaki ABD Temsilciler Meclisi Demokratik Ortaklık Komitesi (DPC) heyetiyle yaptığı görüşmenin ardından, bugün Ulusal Meclis’te gazetecilerle yaptığı görüşmede bu konuyu ele alan muhalefetteki “Hayastan” fraksiyonu milletvekili Armen Rustamyan, “Bu soru, birini diğeriyle değiştirme mantığıyla gündeme getirilmemelidir.

Güvenlik sistemimizi veya güç dengesini yeniden kurmanın mantığından bahsediyorsak, bu, diğer tarafın yapamayacağı bir şeyi yapmak anlamına gelir, hayati çıkarlarımızı temsil edebilmeliyiz.

ABD ile İran arasında uzun süredir bir çatışma var, fakat her halükarda bizim İran’la ilişkilerimiz olması gerektiğini her zaman açıkladık, çünkü bu bizim hayati çıkarlarımızla ilgili.

Bu mantıkla sunarsak sorun çıkmaz, kıskançlık sahnesi olmaz.

Aynısı silahlar açısından da geçerli, uçaksavar savunması açısından Rusya’dan silah almıyorsak ve bugün savaş tehdidi altındaysak, neden ABD’den silah alma fırsatını kullanmayalım?

ABD’den silah yardımı alan başka KGAÖ üyesi ülkeler de var ve sorunları yok.”

Ermenistan Kamu Radyosu