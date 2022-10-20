Erdoğan Zengezur Koridoru’nu tekrar gündeme getirdi, İran’a mesaj verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan ziyaretinde Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak bir basın toplantısı yaptı. Erdoğan, Türkiye ve Azerbaycan tarafından gündemde tutulan, Ermenistan topraklarından geçecek Zengezur Koridoru projesini tekrar gündeme getirdi. Ermenistan kendi topraklarından geçecek ancak kontrolü altında olmayacak bu projeye karşı çıkıyor. Tahran yönetimi de bu konuda Ermenistan’a destek veriyor.

Erdoğan basın toplantısında şöyle konuştu:”Nahçıvan’ı Azerbaycan’ın batı reyonlarına bağlayacak Zengezur Koridoru’na ilişkin bazı çevrelerdeki korku ve endişeler bana göre yersizdir. Yani artık bütün Karabağ’ın attığı bu adımlardan sonra böyle bir korkuya yer yok. Emin adımlarla Azerbaycan yoluna devam ediyor. Bu yol bölgenin barış, huzur ve istikrarına katkı sağlayacağı gibi Hazar geçişli doğu batı orta koridor güzergahındaki bütün ülkeler için ticaret ve yatırım imkanları sunacaktır”Erdoğan’ın bu sözleri koridora karşı çıkan Tahran yönetimine bir mesaj olarak değerlendiriliyor.Erdoğan Ermenistan ile yürütülen normalleşme sürecine ise şu sözlerle değindi: “Yegane gayemiz, bölgemizin müreffeh geleceğini inşa etmektir. Azerbaycan-Ermenistan ile Türkiye-Ermenistan normalleşme süreçleri, birbirini destekleyecek şekilde ilerlemektedir. Açılan bu fırsat penceresini en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyor.”2020’deki savaşta Azerbaycan’ın elde ettiği topraklara da değinen Erdoğan bölgenin zarar gördüğünü ifade ederek , “Bu işleri Lahey Adalet Divanı’na getirmek suretiyle bunların tazminini istemek lazım. Bunların tazminini istemek suretiyle de bunları köşeye sıkıştırmak lazım.” dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yıl sonra geldiklerinde Cebrayıl yolunun çok daha farklı bir hale geleceğini düşündüğünü dile getirerek, “Burada da yine Cengiz, Kalyon şirketlerinin müşterek çalışmasıyla bu adım da atılmış vaziyette. Bir yıl sonra herhalde artık burada asfaltlama işlemlerinin yapıldığını, viyadüklerin yapıldığını ve yine bugün temelini attığımız demir yolu ile ilgili adımların atılarak demir yolunun da buraya gelecek olması, buradaki kalkınma hareketinin gerçekten bir büyük proje olarak ne kadar hızla ilerlediğini göstermesi bakımından önem arz ediyor.” diye konuştu.Türkiye ve Azerbaycan, Ermenistan topraklarından geçecek ve Nahçıvan ile Azerbaycan’ı birbirine bağlayacak bir koridor fikrini 2020’den bu yana gündemde tutuyor. Ermenistan ise kendi topraklarından geçecek ve kontrol hakkının olmadığı bir koridora karşı çıkıyor. Yerevan yönetimi 2020’deki Karabağ Savaşı sonrasında Rusya’nın müdahalesiyle imzalanan ateşkes anlaşmasında böyle bir madde olmadığını hatırlatıyor. Bununla beraber, bölgedeki ulaşım hatlarının açılması için çaba göstereceğini de vurguluyor.(AA, Agos)

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