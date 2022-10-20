Edilli köyünde toplu soykırım mezarları bulundu

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Doç. Dr. Elnur Hasan Mikail, işgalden kurtarılmış Edilli köyünde toplu soykırım mezarları bulunduğunu söyledi.

Kars Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Elnur Hasan Mikail, Azerbaycan’ın işgalden kurtarılmış Edilli köyünde Ermenistan’ın 1. Karabağ savaşı dönemde yaptığı toplu soykırım mezarlarının bulunduğunu açıkladı.

Hasan Mikail, açıklamasında, Azerbaycan’ın haklı davası olan 2. Karabağ Savaşının 2020 yılının 27 Eylül tarihinde, Ermenistan Silahlı Güçlerinin Azerbaycan tarafına açtığı saldırı yönündeki provakatif tutum ve eylemlerinden sonra başlamış olduğunu söyledi.

15 Ekim, 2020 tarihinde Ermenistan’ın işgalinden kurtarılan Edilli köyünde yapılan kazı çalışmaları halen devam etmekte olduğunu da belirten Hasan Mikail, “Ermenistan Devleti Dünyada Terörist Devlet olarak tanınmalı ve bilinmelidir. Bunun yanında Savaş Suçları Mahkemesine dava etmemiz gereken diğer Ermeni komutanlar da Koçaryan ve Sarkisyan gibi şahıslar da yargılanmalı ve cezalandırılmalıdırlar. Hocalı soykırımı gibi Edilli Soykırımının da TBMM’de tanınması ve bütün dünyaya duyurulması gerekmektedir kanaatindeyim.” Dedi.

Azerbaycan’ın kendi haklı davası için 1. Karabağ Savaşı Döneminde kaybettiği toprakları geri almak için kısas operasyonu başlatmış olduğunu da açıklamasında hatırlatan Doç. Dr. Elnur Hasan Mikail açıklamasında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

“Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanı olan Sayın İlham Aliyev, Modern Azerbaycan Cumhuriyetinin Kurucu Lideri, Ümummili Lider Haydar Aliyev’in vasiyetini yerine getirmek için 27 Eylül, 2020 tarihinde Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan’a açtığı provakatif eylemler ve ateş sonrası; kendi haklı davası için 1. Karabağ Savaşı Döneminde kaybettiğimiz toprakları geri almak için kısas operasyonu başlatmıştır.

1. Karabağ Savaşında Azerbaycan’ın yeni kurulmuş bir Devlet olması ve Düzenli ordusunun olmadığı için Ermenistan güçleri o dönemde fırsattan istifade ederek Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki topraklara saldırmasıyla başlayan ve Azerbaycan’ın yenilgisiyle sonuçlanan savaşta, Ermenistan Azerbaycan askerlerine ve sivil halka birçok soykırımı ve zulüm yaptığı dünyaca bilinmektedir. Bunlardan en bilineni ve en başlıcası Ermenistan Teröristleri tarafından gerçekleştirilen Hocalı katliamıdır. Ermeniler bir gecede 600 küsür nüfusa sahip köyü topluca katletmişlerdir ve bunu yaparken Cenevre Barış Antlaşmasına bile uymayan suçlar işlemiş ve vahşilikler yapmışlardır. Karabağ Gazisi Azerbaycan Vatandaşlarımızın anlattığı birkaç hikayeciği özetleyecek olursak eğer, annelerinin gözlerinin önünde erkek ve kadınların cinsel organlarının kesilmesi, hamile kadınlarımızın karınlarının yarılarak bebeklerinin çıkarılması gibi vahşice ve insanlığa sığmayan katliamlar yapan Ermenistan Devletinin ordusunun mensupları bana göre Uluslararası Hukuk önünde cevap vermelidirler.

İnsan Hakları Mahkemesine vermemiz gereken suçlardan biri de 1992 de Ermeni Komutan Artur Mkrtıçyan önderliğinde Azerbaycan’ın Hocavend kentinin Edilli köyünde yapılan soykırımı ve Ermeni vahşetidir. Azerbaycan 2. Karabağ Zaferi sonrası geri aldığı Edilli köyünde antropolog bilim insanlarımızın yaptığı kazı çalışmaları sonucunda Edilli köyünde Ermeniler tarafından gerçekleştirildiği tahmin edilen toplu mezarlar bulunmuştur.

Görünen o ki, Ermeniler soykırımı yapmayı ve toplu mezarlar oluşturmayı çok seviyorlar. Ama bugün Kafkasların güçlü Devleti ve parlayan yıldızı olarak bilinen Azerbaycan ve onun güçlü Lideri ve Ordusu sayesinde şükürler olsun ki, artık Ermenistan istediği şekilde hareket edemiyor ve köşeye sıkışmış vaziyettedir.

2. Karabağ Zaferimiz sonrası Ermenistan Devleti’nin Savaş Suçları mahkemesince yargılanması ve cezalandırılması, bu cezaya istinaden de Ermenistan’dan Savaş tazminatı olarak Gökçe Zengezur Dehlizinin açılması talebi yapılmalıdır.”

Kaynak: Edilli köyünde toplu soykırım mezarları bulundu