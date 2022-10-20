150 bin dolara vatandaşlık

Azerbaycan ve Türkiye vatandaşları 150 bin dolara vatandaşlık alabilir mi?

Emniyet Müdür Yardımcısı Ara Fidanyan, hükümetin sunduğu yeni projeye göre, yabancı bir vatandaşın 150 bin dolar yatırım yaparak Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlığı alabileceğini söyledi.

Fidanyan’a göre, yabancıların ülkemiz ekonomisine 150.000 dolar ve üzerinde yapacağı yatırım miktarı, diğer ülkelerin tecrübeleri dikkate alınarak belirlendi.

Emniyet Müdür Yardımcısı, Türkiye veya Azerbaycan vatandaşının da yatırım yapıp Ermenistan vatandaşlığı alıp alamayacağı sorusuna değinerek, “Tüm riskleri değerlendireceğiz.

Aynı mantıkla, örneğin milliyet itibariyle Azerbaycanlı olmak, ancak Rusya Federasyonu vatandaşlığına sahip olmak da mümkündür.

Bu nedenle, yalnızca vatandaşlık faktörüne odaklanmayacağız.

Hükümetin kararına göre, tüm riskleri mümkün olduğunca azaltmaya çalışacağız”,- dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu