Üçlü açıklamada sadece bir koridorun adı geçiyor, o da…

Üçlü açıklamada sadece bir koridorun adı geçiyor, o da…

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Twitter hesabı üzerinden bölgede ulaşım bağlantılarının açılmasına dair paylaşımda bulunarak, 9 Kasım 2020 tarihli üçlü açıklamada sadece bir koridor olduğunu ve bu koridorun Laçin koridoru olduğunu kaydetti.

Başbakan paylaşımında “Ermenistan topraklarına atıfta bulunan 9 Kasım tarihli üçlü açıklamada “koridor”a bir atıf bulabilen var mı?. Tabii ki hayır. 9 Kasım tarihli üçlü açıklamada koridordan bahsediliyor mu? Evet, bahsediliyor. Bu Dağlık Karabağ’a giden Laçin koridoru. Bu tektir.” ifadelerini kullandı.

Ermenistan Kamu Radyosu