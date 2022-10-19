Mor Efrem Kilisesi 90 yıl sonra ibadete açıldı

1881 yılında Mardin yakınındaki Turabdin’de temeli atılan ve ahır olarak kullanılan Mor Efrem Manastırı’ndaki kilise, 90 yıl aradan sonra yeniden restore edilerek Süryani Katolik Patriği Mor Ignatius Yawsef III Younan’ın katılımıyla ibadete açıldı.

Ayinde, ruhaniler Süryanice, Arapça ve Türkçe ilahiler okuyarak dualar etti.

Süryani Katolik Patrik Vekili Orhan Çanlı, ayinde yaptığı konuşmada harabeye dönüşen kilisenin Mardin Süryani Katolik Vakfı tarafından 2 yıl içerisinde restore edilerek açıldığını ifade etti. Kilisenin yeniden ibadete açılmasından dolayı mutluluk duyduklarını kaydeden Çanlı, “Kilise, Birinci Dünya Savaşı döneminde, 16 Şubat 1916’da askeri garnizon olarak kullanılmış, Kasım 1918’de savaş bittiğinde tekrar işlevine devam etmiştir. 1922 yılında zaman içerisinde askeri hastane ve cezaevi olarak da kullanılmıştır. Yakın tarihte ise briket imalathanesi ve depo olarak işletilmiştir. Bu kullanımlar esnasında yapı üzerinde müdahaleler yapıldığından bozulmalara maruz kalan kilise yer yer çökmüş ve hızla yıpranmıştır. Restorasyonla bozulan yerler uygun tekniklerle onarılarak yapının kuşaklar boyunca ayakta kalması ve kullanılması sağlanmıştır” şeklinde konuştu.

Açılışta verilen bilgilere göre Mor Efrem Manastırı 2000’li yılların başında en son ahır olarak kullanılmakta iken dönemin Vakıf Yönetim Kurulu geri almayı başardı. Ancak manastırın müştemilatında işgalciler halen yaşamaktaydı. Mardin Süryani Katolik Kilisesi Vakfı, son dönem yönetim kurulunun da desteğiyle 2015 yılında manastırın kilise bölümü restore edilerek 70 yıl aradan sonra yıkılan çan kulesi 2021 yılında yeniden yerine konuldu.

(Gazete Sabro)

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