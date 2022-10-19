Mirzoyan: Çavuşoğlu kendi adına konuşsun!

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, 18 Ekim’de Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Hütfeldt ile Yerevan’da düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Azerbaycan’ın haklı olarak ‘Zangezur Koridoru’ talep ettiğine dair ve Laçin Koridoru’nun aynı statüye sahip olması gerektiğini söylediği açıklamasına değindi.

Mirzoyan, müzakerelerde Azerbaycan temsilcilerinin bu konuda ısrar etmediklerini ve Laçin koridoru ile özdeş bir koridordan söz edilmediğini ifade etti.

Çavuşoğlu’nun açıklamalarına değinen Mirzoyan,“Sayın Çavuşoğlu böyle bir iddiada bulunuyorsa kendi adına bunu söylesin Azerbaycan adına değil, çünkü Azerbaycan böyle bir şey söylemiyor” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu