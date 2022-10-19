Mehmet Ali Çelebi’ye rozeti Erdoğan taktı: Mücadelenizde yanınızdayım

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ROZETİ TAKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına başlamadan önce, partiye katılan Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’ye AK Parti rozeti taktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rozet taktığı Çelebi yaptığı açıklamada şunları söyledi; Siz canınızla ben özgürlüğümle tehdit edildim. Allah utandırmasın öncelikle. Neden buradayım. Sayın Cumhurbaşkanım siz canınız, ben özgürlüğümle tehdit edildim. Bu millete cellat olan FETÖ zombi teşkilatına karşı olan mücadelenizde yanınızdayım. Asker kökenli bir milletvekiliyim. Bir milyona yakın asker, silah arkadaşım görevinin başında. Birçok devre arkadaşım şehit düştü. Kahraman Türk askerleri adına bu millete cellat olan hain PKK terör örgütü ile mücadelenizde yanınızdayım. Temel gerekçem şu; Türkiye Cumhuriyeti devleti Kurtuluş Savaşı’ndan sonraki en ciddi mücadelesini vermektedir. Bu nedenle ben de bir Atatürk askeri olarak Türkiye Yüzyılı mücadelesinde yanınızdayım.

AK PARTİ’YE KATILACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

CHP’den 2018 yılında milletvekili seçilen ve 2021’de istifa ederek Memleket Partisi’ne katılan Mehmet Ali Çelebi, şubat ayında partisinden istifa ettiğini duyurdu. Çelebi, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti’ye katılma kararı aldığını belirtmişti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelebi şu ifadelere yer vermişti; Yüce Türk Milleti, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin namuslu ellerinde yetişen asker kökenli bir milletvekili olarak yol haritamı çizen şehitlerimiz ve beni bugünlere getiren aziz milletimizdir. Açıktan tarafım. PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerde olmam düşünülemez!

– Vatan ve millet bütünlüğümüzü,

– FETÖ, PKK terör örgütleriyle kararlı mücadeleyi,

– Milli konuları (Mavivatan, S400, Kıbrıs, Azerbaycan, Sözde Soykırım, Tezkereler, Savunma Sanayisi) önceleyen siyasi anlayışımın gereği olarak;

Kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyetimizin neferi, Atatürk’ün askeri, Türk Milletinin sesi olarak yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti’de devam edeceğim. Kurulan yeni dünya düzeninde bölgemizdeki EGEMENLİK mücadelemiz akamete uğramadan devam etmelidir.

Davet ederek şahsımı onurlandıran Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Halkımızın dertlerine çareler üretmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çok çalışmaya devam edeceğim. Özellikle Kahraman Güvenlik Güçlerimizin, şehit aileleri ve gazilerimizin hak ve hukukuna yönelik düzenlemeler için katkı sunacağım.

Mücadelemiz, dirayetimiz, direncimiz, inancımız mensubiyetinden gurur duyduğumuz Türk Milletinin var oluş gayesine hizmet, Türkiye’nin tarihsel devamlılığına sonuna kadar destektir. Saygılarımla

Milliyet Gazetesi