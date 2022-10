Kardeş Türküler yeniden Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda

Artı Gerçek – 30 yıla yakın bir süredir müzikleri ve danslarıyla bizlere yaşadığımız coğrafyanın kültürel zenginliği içinden seslenen Kardeş Türküler, adı konulmamış bir tür ambargo nedeniyle 8 yıldan beridir Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde seyircisiyle buluşamıyordu. Anadolu’nun bütün dillerinden eserler veren Kardeş Türküler nihayet 22 Ekim’de seyircisiyle yeniden buluşuyor. Uzun süreden beridir yoğun şekilde konser için çalışan grup üyeleri, seyircisiyle kucaklaşabilmek için gün saydığını söylüyor. Hasreti gidermenin tarifini ise “Sohbet edeceğiz, dertleşeceğiz. Geri dönüyoruz” şeklinde yapıyorlar. Kardeş Türküler’in beraberinde dansçı ve müzisyenlerin de katılımıyla sunulacak konserin dolu dolu geçmesi bekleniyor. Grup üyeleri, kendileriyle beraber sahne alacak sanatçılara da atıf yaparak, 22 Ekim akşamı, bir arada yaşama umudunu paylaşan herkesi Harbiye Açıkhava Sahnesi’ne beklediklerini belirtiyor. Kimi zaman Anadolu’nun bütün kadim halklarının dilinden şarkılar, türküler söylediler, kimi zaman büyük ustalarla birlikte dinleyicisinin kalbine işleyen ezgiler seslendirdiler. Yeri geldi eski ezgileri yepyeni bir yorumla sahneye taşıdılar. Şıkır şıkır melodiler de eklediler arşivlerine, acı dolu ağıtlar da… “Govendler, semahlar, zeybekler, bozlaklar, ağır romanlar, halaylar, horonlar… Her birini kendi kültürel bağlamlarını dikkate alarak kendi dillerinde yorumladılar… Bir arada yaşamak isteyen herkesin, Alevilerin, Sünnilerin, Yahudilerin, Arapların, Türklerin, Türkmenlerin, Çerkeslerin, Kürtlerin, Çingenelerin, Ermenilerin, Lazların, Rumların, Süryanilerin… işçilerin, kadınların, lezbiyenlerin, geylerin, transeksüellerin… sözlerini, şarkılarını ve danslarını sahneye taşıdılar.” Hasılı hep Anadolu’dan, hep Mezopotamya’dan seslendiler. Her dilden, her imgeden aldılar… Şimdi nihayet sanatçı dostlarıyla birlikte özledikleri sahnelerinden seslenmek için gün sayıyorlar. Grubun beklenen konseri 22 Ekim Cumartesi günü sona erecek. Kardeş Türküler’e 8 yıllık hasretin ardından Harbiye Açıkhava Sahnesi’ndeki konserlerinde Apolas Lermi, Çıplak Ayaklar Kumpanyası, Defjen, Mabel Matiz ve Onur Entürk de eşlik edecek. (KÜLTÜR SANAT) Artı Gerçek