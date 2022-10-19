Freedom House: Ermenistan özgür ülkeler arasında yer almaktadır

Freedom House, “İnternette Otoriter Revizyonla Mücadele” başlıklı yıllık raporunda Ermenistan’ı “özgür” bir ülke olarak sınıflandırdı.

Ermenistan’ın komşusu Gürcistan da “özgür” bir ülkeyken Azerbaycan ve Türkiye ise “özgür değil” olarak sınıfladırıldılar. Ermenistan’ın güney komşusu İran “kısmen özgür” ülke olarak kayıtlara geçti.

Rapora göre, Ermenistan’daki yerel ve uluslararası sivil toplum grupları, hükümet tarafından iftiraları cezalandırılmasıya ilgili kararın iptal etirmesini başardı.

Dünya genelinde internet özgürlüğü 12 yıldır geriliyor. Çin, art arda sekiz yıldır internet özgürlüğü için dünyanın en kötü ortamı teşkil ediyor.

Bu arada, 26 ülkede internet özgürlüğünde iyileşmeler gördü. Genel küresel gerilemeye rağmen, birçok ülkedeki sivil toplum kuruluşları yasaları iyileştirmek, medyanın dayanıklılığını artırmak ve teknoloji şirketleri arasında hesap verebilirliği sağlamak için ortak çabalar sarf etti.

Ermenistan da bu alanda gelişme sağlayan ülkeler arasında yer aldı ve 74 puanla ABD, İtalya, Almanya gibi ülkeler arasında yer aldı.

Ermenistan Kamu Radyosu