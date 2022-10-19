Fransa’da Türk öğrenciye soykırım dayatması! Sözde Ermeni soykırımını reddetti ceza aldı

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Fransa’da bir okulda tarih dersi sırasında sözde Ermeni soykırımı iddiaları gündeme gelmiş, Türk öğrenci Hasan Karaoğlan ise bu duruma tepki göstermişti. Okul yönetimi 14 yaşındaki Hasan’a tecilli ceza uyguladı. Hasan bir kez daha sözde soykırımı reddederse 3 günlük uzaklaştırma cezasına çarptırılacak.

https://www.ahaber.com.tr/video/yasam-videolari/fransada-turk-ogrenciye-soykirim-dayatmasi-sozde-ermeni-soykirimini-reddetti-ceza-aldi