Ermenistan’a gelen Ruslara karşı Ermenilerin tutumu çok dostane

Rusya’nın Yerevan Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada Şubat ayının sonundan bu yana Ermenistan’a gelen Ruslara karşı Ermenilerin tutumunun dostane olduğu belirtildi.

Rus gazetesi İzvestiya’ya Yerevan Büyükelçiliği’nden Rusya vatandaşlarına hiç bir saldırgan tezahürlerin kaydedilmediği aktarıldı.

Açıklamada, “Komşu Gürcistan da dahil olmak üzere birçok ülkenin aksine, Ermenilerin Ermenistan’daki Ruslara karşı tutumunun dostane olarak kalmaya devam ettiğini belirtmek gerekir.” ifadeleri kullanıldı.

Büyükelçilikten Ermenistan’a kış sonu veya ilkbahar başında gelenlerin çoğunun Rusya’ya döndüklerini veya başka ülkelere gittiklerini belirterek, Ermenistan’daki Rusların tam sayısını belirtmekte zorlandılar.

Ermenistan Ekonomi Bakanı Vahan Kerobyan’ın açıkladığı verilere göre 2022 yıl Ocak-Ağustos ayları arasında Ermenistan’a gelen 1 milyondan fazla turistin yüzde 45’i Rus.

Ermenistan Kamu Radyosu