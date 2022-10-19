Ermeni halterci 2 Türk rakibini geçerek altın madalya kazandı

Ermeni halterci Gor Sahakyan, Arnavutluk’un Durres kentinde düzenlenen Avrupa 20 Yaş Altı ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.

Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı’nın bildirdiğine göre 20 Yaş Altı 67 kiloda Ermeni halterci koparmada 134, silkmede 167, toplamda ise 301 kilo ile birincilik kazanarak Türkiye temsilcilerini geride bıraktı.

Bu kiloda Türkiye’yi temsil eden Yusuf Genç (298 kg) ve Kan Kahraman (293 kg) ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/10/19/Ermeni-halterci-Türk/238729