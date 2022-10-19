Djorkaeff: Türkiye-Azerbaycan koalisyonu 44 gün aynı İHA’larla Artsakh’a saldırırken kimse bir şey demedi

Djorkaeff: Türkiye-Azerbaycan koalisyonu 44 gün aynı İHA’larla Artsakh’a saldırırken kimse bir şey demedi

Ermenistan’ın Fransa Fahri Konsolosu Desin Belediye Başkan Yardımcısı, Ermenistan Futbol Federasyonu Başkan Danışmanı Denis Djorkaeff, Twitter hesabı üzerinden Kiev’e gönderilen İHA’larla ilgili dünyanın endişelerine değindi.

Djorkaeff, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Dünya, Kiev’e gönderilen ölümcül Rus insansız uçakları karşısında haklı olarak şokta, ancak Türkiye ve Azerbaycan koalisyonu 44 gün boyunca aynı insansız hava araçlarıyla Artsakh’ı vurduğunda ve 5.000’den fazla Ermeni’yi öldürdüğünde kimse bir şey söylemedi.”

Ermenistan Kamu Radyosu