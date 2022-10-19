ABD’li senatör: Azerbaycan birlikleri, derhal çıkış mevzilerine geri dönmeli

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Temsilciler Meclisi Demokratik Ortaklık Komitesi Başkanı David Price başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Ermenistan Başbakanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Nikol Paşinyan, heyetin Ermenistan ziyaretini memnuniyetle karşıladı ve ülkemizde demokratik reformların tutarlı bir şekilde uygulanmasında Ermeni-Amerikan işbirliğinin önemini vurguladı.

Paşinyan, son zamanlarda yoğun Ermeni-Amerikan temaslarının ve üst düzey karşılıklı ziyaretlerin stratejik diyaloğun sürekli gelişimine önemli ölçüde katkıda bulunduğunu kaydetti.

Nikol Paşinyan, Azerbaycan’ın Ermenistan’ın egemen topraklarına yönelik saldırganlığına değindi ve ABD’nin ve genel olarak uluslararası toplumun yeterli ve uygun tepkisinin önemine vurgu yaptı.

Aynı zamanda Başbakan, Dağlık Karabağ’daki yurttaşlarımızın güvenlik ve haklarının sağlanmasının önemini vurguladı. Nikol Paşinyan, Ermeni Soykırımı’nın ABD tarafından tanınmasını da çok takdir etti.

David Price sıcak karşılama için teşekkür etti ve Ermenistan’da demokratik kurumların gelişmesine yönelik tutarlı adımları memnuniyetle karşıladı.

Ayrıca, çeşitli alanlarda bağları geliştirmek ve güçlendirmek için yakın Ermeni-Amerikan işbirliğini genişletmenin önemini vurguladı.

Price, Ermenistan’ın egemen topraklarının Azerbaycan tarafından işgal edilmesini kabul edilemez olarak değerlendirdi ve Azerbaycan birliklerinin derhal çıkış mevzilerine geri dönmesi gerektiğini kaydetti.

David Price, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri temsilcilerinin Ermeni askerlerine yönelik insanlık dışı muamele ve eylemlerini kınadı. Aynı zamanda Azerbaycan’da tutulan savaş esirlerinin geri dönüşünün sağlanmasının önemini vurguladı.

Başbakan ise ABD’nin bu konudaki çabalarını takdir etti.

Taraflar, Dağlık Karabağ sorunu ve bölgede yaşanan süreçler hakkında fikir alışverişinde bulundular.

Ermenistan Kamu Radyosu