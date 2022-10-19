ABD çok taraflı ve ikili müzakerelere katılmaya hazır

ABD çok taraflı ve ikili müzakerelere katılmaya hazır

ABD Temsilciler Meclisi Demokratik Ortaklık Komitesi başkanı David Price, Ermenistan Parlamentosu’nda yaptığı basın toplantısında ABD’nin Azerbaycan’a verdiği desteğin hiçbir zaman Ermenistan’a karşı saldırgan amaçlar için kullanılmamasını sağlamaya çalıştığını dile getirdi.

Price, ABD’nin çok taraflı ve ikili müzakerelere katılmaya hazır olduğunu kaydetti.

“AGİT Minsk Grubu eşbaşkanımızın rolünü ciddiye alıyoruz ve hiçbir partinin önceden belirlenmiş bir rol üstlenmesini istemiyoruz, aksine bölgede yaşayan insanların değerlerine dayalı barışı destekliyoruz.” ifadeleri kullandı.

Ermenistan ile ABD arasında nasıl bir askeri işbirliği olabileceği sorusuna değinen Price, şunları kaydetti:

“Bugün bununla ilgili özel bir açıklamam yok ama Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi çok net bir gönderme yaptı. Rusya ile ilgili olaylar dikkate alındığında bölgedeki dengelerin değiştiği aşikar. Belki de bazı güçler artık eskisi kadar radikal değil. Ve kesinlikle değişiklikler olacak.”

Ermenistan Kamu Radyosu