Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Yunanistan’a Tepki

Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı düzenlendi. Toplantı sonrasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan’ nın göçmenlere uyguladı zalimce tavrı için sert tepkilerde bulundu. Yunanistan’ nın kendini haklı çıkarma politikasıyla göçmenlere karşı gerçekleştirilen zulmün Türkiye’de yapılmış gibi gösterebilmek için koordinatları değiştirdiği anlaşıldı. Bu konuya ilişkin konuşan Bakan Çavuşoğlu, “Türkiye gerçekleştirmiş gibi göstermek için koordinatların değiştirildiği ortaya çıktı. Yunanistan’ın uluslararası hukuk bakımından suçu arttıkça, Türkiye’ye suç atmaya yelteniyor. Yunanistan gibi en haksız durumda bile haklı görünmeye çalışmak için gerçekten utanmaz ve aymaz olmak gerekiyor. Zaten bunu ancak Yunanistan başarır. Tabi Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin de hakkını yememem lazım. Onlar da bu konuda fena değiller. Azerbaycan Türkçesi tabiriyle onlar da bu konuda pis değiller. Yunanistan’ın ve onun destekçisi Frontex’in karnesi ortada ” ifadelerine yer verdi

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IRNA