Paris’te Ermeni bayrağı

Paris’in balkonlarında üç renkli Ermeni bayrağı

Bu günlerde, Ermeni asıllı Fransızlar, Ermeni dostları ile barış, özgürlük ve adalet taraftarları pek çok kişi, Paris’teki dairelerinin pencere ve balkonlarına üç renkli Ermenistan bayrağı astı.

Nouvelle d’Armenie gazetesi, “Bundan önce Ukrayna bayrakları asıyorlardı, şimdi Ermenistan uğruna seferber oluyorlar”,- diye yazmaktadır.

“Bu dost halkı koruyun.

Azerbaycanlı ve Türk diktatörlerin hedeflerine ulaşmalarına, 1915’te başladıkları işi bitirmelerine izin vermeyin”,- diyen köşe yazarı, #SaveArmenia hashtag’ini kullanarak çağrıda bulunuyor.

Ermenistan Kamu Radyosu