Avustralya, Kudüs kararını değiştirdi: ‘İsrail’in başkenti olarak tanımayacağız’

Avustralya, Kudüs kararını değiştirdi: ‘İsrail’in başkenti olarak tanımayacağız’

Kaynak, Reuters

18 Ekim 2022, 13:20 +03 Güncelleme 48 dakika önce

Avustralya, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararını geri aldı. Filistin Yönetimi karardan memnun. İsrail’den yapılan açıklamada ise “Karardan dolayı derin hayal kırıklığı yaşıyoruz” denildi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, dört yıl önce eski Başbakan Scott Morrison dönemine alınan kararın barışı baltaladığını ve Avustralya’yı diğer ülkelerden ayrıştırdığını söyledi.

Bakan Wong, İsrail için dostluklarının “sarsılmazlığına” vurgu yaptı ve Avustralya’nın büyükelçiliğinin Tel Aviv’de kalacağını belirtti.

Kudüs’ün statüsü, İsrail ile Filistin arasındaki en tartışmalı konulardan biri.

İsrail Başbakanı Yair Lapid ise Avustralya’da bu kararın “medyadaki yanlış bir habere aceleci bir yanıt olarak” alındığını söyledi ve “Avustralya hükümetinin diğer meseleleri daha ciddi ve profesyonelce yönetmesini” umduklarını belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, “Kudüs, İsrail’in ebedi parçası ve başkentidir ve bunu hiçbir şey değiştiremez.” ifadeleri kullanıldı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan dış politikası açısından radikal bir adımla, 2017’de Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımıştı.

Uluslararası çapta eleştirilen kararın ardından ABD Büyükelçiliği Mayıs 2018’de Tel Aviv’den Kudüs’e taşınmıştı.

Bundan aylar sonra, Avustralya’nın o zamanki Başbakanı Scott Morrison, benzer bir karar açıklamıştı.

Morrison, Avustralya’nın Batı Kudüs’ü başkent olarak hemen tanıyacağını ancak bir barış anlaşması sağlanana kadar büyükelçiliğini Tel Aviv’de kalacağını belirtmişti.

Morrison, bu yıl Mayıs ayında yapılan seçimleri kaybetmişti.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, eski hükümetin Avustralya’daki seçimler öncesinde Yahudi seçmenleri kazanmak için aldığı kararı “iki yüzlü bir oyun” olarak nitelendirdi ve şunları söyledi:

“Morrison’ın siyaset oyunlarının Avustralya açısından taraf değişikliğiyle sonuçlanmasından ve bu değişikliklerin Avustralya toplumunda bu konuyu derinden önemseyen birçok insanda yarattığı sıkıntıdan dolayı üzgünüm” dedi. Bakan, Kudüs’ün statüsü konusunda, ülkesinin daha önceki tutumuna döndüğünü teyit etti. Buna göre Kudüs’ün statüsü İsrail ile Filistin halkı arasındaki barış müzakerelerinin bir parçası olarak ele alınması gereken bir soru.

Kaynak, PA Media Fotoğraf altı yazısı, T﻿russ ve Lapid Eylül ayında görüşmüştü.

İ﻿ngiltere, İsrail Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşımayı düşünüyor

Öte yandan İngiltere de İsrail Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşımayı düşünüyor.

Geçen ay İsrail Başbakanı Yair Lapid ile görüşen İngiltere Başbakanı Liz Truss’ın İngiltere Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasını değerlendirdiği belirtilmişti.

Filistinliler, İngiltere’nin bu önerisini “uluslararası hukukun açık ihlali” olarak nitelendirmişti.

Kudüs’te ABD dışında Honduras, Guatemala ve Kosova’nın büyükelçilikleri var.

İsrail Kudüs’ü “ebedi ve bölünmemiş” başkenti olarak görüyoır. Filistinliler ise 1967’deki 6 Gün Savaşı’nda İsrail tarafından işgal edilen Doğu Kudüs’ü gelecekteki devletlerinin başkenti olarak nitelendiriyor.

Kudüs’ün statüsü, İsrail-Filistin çatışmasının merkezindeki bir konu.

BBC