Paşinyan: “Ermenistan, Azerbaycan’dan olumlu yanıt bekliyor”

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Ermenistan’ın, Ermenistan hükümetinin Ermenistan-Azerbaycan sınırında 3 sınır kapısı açmaya yönelik taslak kararına Azerbaycan’dan olumlu yanıt beklediğini duyurdu.

Paşinyan, “Birkaç aydır Ermenistan hükümetinin Doğu Azerbaycan ile Nakhicevan arasındaki bağlantıyı sağlamak için Ermenistan-Azerbaycan sınırında 3 sınır kapısı kurma kararı dolaşımda. Ermenistan, Azerbaycan’dan olumlu yanıt bekliyor.” ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere 18 Ağustos’ta Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi, Ermenistan-Azerbaycan sınırının bazı bölgelerinde sınır kapıları oluşturulmasını öneren bir projeyi dolaşıma soktu.

Ermenistan Kamu Radyosu