İki yıl önce kaybettiğimiz AKŞAM Gazetesi yazarı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan, Şişli Ermeni Kabristanı’nda sevenleri ve Ermeni cemaati tarafından anıldı.

Markar Esayan’nın kabrine çelenk koyan AKŞAM Gazetesi ekibi ailesi ve yakınlarına taziyelerini sundu. Markar Esayan, Batı ülkelerinde Türkiye aleyhtarı propagandalara karşı, Türkiye’nin birlik beraberliğini, yerli ve milli politikalarını destekleyen tutumuyla tanınmıştı. Markar Esayan, bu tutumunu hem siyasi platformlarda hem de köşe yazılarında ortaya koymuş, her kesimden saygı gören bir kimlik kazanmıştı.

https://www.msn.com/tr-tr/haber/diger/markar-esayan-özlemle-anıldı/ar-AA132vY1