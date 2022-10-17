Human Rights Watch: Ermeni savaş esirlerinin katledilmesi savaş suçudur!

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch), Ermeni savaş esirlerinin Azerbaycan güçleri tarafından vurulmasının, faillerinin adalete teslim edilmesi gereken bir savaş suçu olduğunu belirtti.

Human Rights Watch, Ekim ayı başlarında sosyal ağlarda yayınlanan ve en az yedi Ermeni savaş esirinin öldürüldüğünü gösteren videoyu analiz etti.

Human Rights Watch’un Avrupa ve Orta Asya direktörü Hugh Williamson, esir alınan askerleri öldürmenin korkunç bir savaş suçu olduğunu dile getirdi.

Williamson, “Azerbaycan makamları, failleri adalete teslim etmenin yanı sıra, bu tür şiddetin bir daha asla yaşanmamasını sağlayacak bir soruşturma başlattı.” dedi.

Human Rights Watch’un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Uluslararası insancıl hukuk veya savaş hukuku, uluslararası silahlı çatışma taraflarının her koşulda savaş esirlerine insanca muamele etmelerini gerektirir.

Üçüncü Cenevre Sözleşmesi, savaş esirlerinin ele geçirildiği andan itibaren geçerli olan muameleyi düzenler. Savaş esirlerini “şiddet veya yıldırma eylemlerinden, hakaretlerden ve halkın merakından” korur.

Savaş esirlerini kasten öldürmek, onlara kötü davranmak veya işkence yapmak, kasten büyük ıstıraplara neden olmak, beden ve sağlıkta ciddi yaralanmalara neden olmak savaş suçudur.”

Ermenistan Kamu Radyosu