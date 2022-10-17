Hrant Dink Vakfı’nda Mantı Festivali

Mantı Festivali, Mantı Postası’nın da ilhamını aldığı, Hrant Dink Vakfı’nın yasaklara karşı bir direniş ve dayanışma alanı olarak 26 Ekim 2019 tarihinde İstanbul’da düzenlediği “Kayseri Mantı Festivali”nin devamı niteliğinde.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) düzenlediği 17. İstanbul Bienali kapsamında 22 Ekim’de Mantı Festivali yapılacak. Mantı Postası projesi çerçevesinde yapılacak festival, İstanbul Bienali, Hrant Dink Vakfı ve 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı işbirliğiyle hazırlandı.

Mantı Festivali, Mantı Postası’nın da ilhamını aldığı, Hrant Dink Vakfı’nın yasaklara karşı bir direniş ve dayanışma alanı olarak 26 Ekim 2019 tarihinde İstanbul’da düzenlediği “Kayseri Mantı Festivali”nin devamı niteliğinde.

Yemeğin ve mutfak kültürlerinin birleştirici gücü etrafında kültürel çeşitliliğin kutlanacağı festival kapsamında, dayanışmayla birlikte yoğrulup yenecek mantılara, “Yemek ve Çokkültürlülük” üzerine bir sohbet ve çokkültürlü gençlik korosu KoroBiz’in farklı dillerde seslendirdiği şarkılar eşlik edecek.

22 Ekim 2022, Cumartesi

11.00 – 18.00

14.00 – 15.00

Konuşma: Yemek ve Çokkültürlülük

Moderatör: Ayşe Gül Altınay

Konuşmacılar: Sasa Aslanoğlu, Lian Penso Benbasat,

Özge Samancı, Takuhi Tovmasyan, Aylin Yazıcıoğlu

16.00 – 16.40

KoroBiz’in müzik performansı

Yer: Hrant Dink Vakfı

Anarad Hığutyun Binası, Papa Roncalli Sk.

No: 128 Harbiye

(AÖ)

bianet