Hitler tablosunun ‘izleyici oylarıyla’ yakılabileceği programa tepki

Hitler, Picasso, Eric Gill ve Rolf Harris eserlerinin yakılıp yakılmayacağına izleyicinin karar vereceği televizyon programı formatı tepki çekti.

DUVAR – İngiliz yayın kuruluşu Channel 4, Jimmy Carr’ın Adolf Hitler’in bir tablosunu yok edip etmeyeceğine stüdyodaki izleyicilerin karar vereceği formatındaki yeni program fikri nedeniyle tepki topladı. Holokost Anma Günü Vakfı, programı “Hitler’i bir eğlence konusu haline getirmekle” suçladı.

The Guardian’ın aktardığı habere göre, Vakfın CEO’su Olivia Marks-Woldman, CNN’e yaptığı açıklamada, “Sanatın yaratıcılarıyla ne kadar bağlantılı olabileceği önemli bir soru ancak bu program Nazizmin dehşetinin önemsizleştirilmesini mazur gösteremez. 6 milyon Yahudi’nin öldürülmesinin ve daha milyonlarcasının zulme uğramasının eğlenceli ya da gülünç hiçbir yanı yoktur” dedi.

KANALDAN AÇIKLAMA GELDİ

Channel 4 ise, programı, “sanatta ifade özgürlüğünün sınırlarının ve ahlaki açıdan aşağılık sanatçıların eserlerinin hala görülmeyi hak edip etmediğinin düşünceli ve incelikli bir soruşturması” diyerek açıkladı. Kanal sözcüsü, programın “ret kültürüne ilişkin güncel tartışmalara doğrudan hitap ettiğini ve Channel 4 programcılığının geçmişten günümüze bir geleneği olduğunu” aktardı.

ESERİN YOK EDİP EDİLMEMESİNE İZLEYİCİ KARAR VERECEK

TV kanalı, aralarında Hitler, Pablo Picasso, hüküm giymiş pedofil Rolf Harris ve cinsel istismarla suçlanan Eric Gill’in de bulunduğu bir dizi “sorunlu” sanatçının sanat eserlerini satın aldı. Bu ayın sonlarında yayınlanması planlanan ‘Jimmy Carr Sanatı Yok Ediyor’ (Jimmy Carr Destroys Art) adlı programda, sunucu Jimmy Carr, bir sanat eserinin yaratıcısından gerçekten ayırıp ayıramayacağını sorgulayacak. Tartışmanın sonunda izleyiciler Carr’ın eseri yok edip etmemesini oylayacak.

İzleyicilerin Hitler’in tablosunu yok etmeye karar vermesi halinde tablonun parçalanacağını söyleyen kanal sözcüsü, programdaki diğer sanat eserlerinin ise “alev makinesi ile yakılabileceğini” belirtti. (KÜLTÜR SANAT SERVİSİ)

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