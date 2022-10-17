Diyarbakır Barosu yönetimine beraat: ‘Ermeni soykırımı’ demek suç değil

Haber Merkezi – Diyarbakır Barosu’nun 2018-2020 dönemi yönetimi hakkında, 1915’te yaşananlar için Ermeni soykırımı dedikleri için açılan dava beraatla sonuçlandı.

Diyarbakır Barosu’nun 2018-2020 yılları yönetimi hakkında soykırım denildiği için dava açılmıştı.

Dava duruşması bugün Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Avukat Nurcan Kaya, bugün görülen dava duruşmasında beraat kararının verildiğini bildirdi.

Mahkeme heyetinin suç unsurunun oluşmadığına kanaat getirdiğini kaydeden Kaya, şunları paylaştı:

“Diyarbakır Barosu’nun 2018-2020 dönemi yönetimi hakkında, 1915’e soykırım dedikleri için açılan davanın duruşmasındayız. Dönemin Baro Başkanı Cihan Aydın 1915’te Diyarbakır’da neler yaşandığını anlatıyor. Yani soykırıma soykırım denilir, derdimiz yüzleşme ve hakikat çağrısıdır diyor.

Savcı mütalaasında suç unsurunun oluşmadığı ve suç isleme (devleti alenen aşağılama) kastı olmadığı gerekçesiyle beraat talebinde bulundu.

Suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.”

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) da Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları aktardı:

“2018-2020 dönemi Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın ve 10 Yönetim Kurulu üyesinin Baro’nun açıklamaları gerekçe gösterilerek TCK 301 suçlamasıyla yargılandıkları davanın ilk duruşması Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor. Duruşmayı takip ediyoruz.

Suçun yasal unsurlarının oluşmadığına kanaat getiren mahkeme heyeti, tüm hukukçuların ayrı ayrı beraatine hükmetti.”

Duruşmayı takip eden avukatlar arasında Lawyers4Lawyers (@L4L_INT) Başkanı Irma van den Berg (@vdBergIrma1), L4L üyesi avukatlar ve Gelderland Baro Başkanı da bulunuyor. — MLSA (@mlsaturkey) October 17, 2022

https://www.rudaw.net/turkish/middleeast/turkey/171020224