Avrupa Birliği Ermenistan’da sınır hattına 40 gözlemci konuşlandıracak

Avrupa Birliği Konseyi,bölgedeki durumu izlemek, analiz etmek ve raporlamak amacıyla Ermenistan-Azerbaycan sınırının Ermenistan tarafında 40 AB izleme uzmanı görevlendirmeye karar verdi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell şöyle konuştu:

“AB’nin, Ermenistan’ın Azerbaycan ile olan uluslararası sınırı boyunca 40 kadar AB izleme uzmanı görevlendirmesi, yaşamları riske atan ve ihtilaf çözüm sürecini tehlikeye atan istikrarsız duruma güven inşa etmeyi amaçlayacaktır. Bu, AB’nin Güney Kafkasya’da sürdürülebilir barışa ulaşma nihai hedefine katkıda bulunma konusundaki tam kararlılığının bir başka kanıtıdır”.

AB izleme kapasitesinin hızlı bir şekilde konuşlandırılmasını sağlamak için, Gürcistan’daki Avrupa Birliği İzleme Misyonu’ndan (EUMM Gürcistan) izleme uzmanlarının geçici olarak görevlendirilmesine karar verildi.

İzleme görevi geçici bir niteliğe sahip olacak ve prensipte iki aydan fazla sürmeyecek.

6 Ekim’de Prag’da Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Fransa Devlet Başkanı Macron ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel arasında gerçekleştirilen toplantının ardından yazılı bir açıklama taraflarca kabul edilmişti.

Açıklamada “Ermenistan, Azerbaycan sınırında sivil bir AB misyonunun çalışma yürütmesini destekleme konusunda uzlaştı. Azerbaycan da bu misyonla ilgili olduğu ölçüde işbirliği yapmayı kabul etti. Misyon, Ermenistan’da Ekim ayından itibaren en fazla iki ay süreyle faaliyet gösterecek. Misyonun görevi güven inşa etmek ve raporlarıyla sınır komisyonlarına katkıda bulunmak olacaktır” denmişti.

Agos