Ortaköy Vakfı Yönetim Kurulu seçimi: Mavi Liste seçimi kazandığını açıkladı￼

İşhan Erdinç

Azınlık Vakıfları Seçim Yönetmeliği’nin yayınlanmasından sonra Ermeni vakıflarında ilk seçim Ortaköy Vakfı Yönetim Kurulu için yapıldı. Beş semtte sandık kuruldu. Toplam 3.428 seçmen oy kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre saat 21.00 itibariyle 3.411 geçerli oy sayıldı, Mavi listeye 1.966, Beyaz listeye 1.445 oy çıktı. Mavi Liste’den Garbis Evyapan ve Serkis Çetinkaya seçimi kazandıklarını söylediler.

İŞHAN ERDİNÇ-MİRAN MANUKYAN

Ortaköy Vakfı Yönetim Kurulu için mevcut yönetimden adayların da bulunduğu Beyaz Liste ve rakip Mavi Liste yarıştı. Oy verme işlemleri saat 08.00’de başladı. Feriköy, Ortaköy, Samatya, Kumkapı ve Yeniköy kiliselerinde kurulan sandıklarda seçmenler oy verdi. Saat 17.00’de oy verme işlemleri sona erdi.

Sandıkların kapadığı Saat 17.00 itibariyle toplam 3.428 seçmen oy kullandı.



2.163 seçmen Feriköy’de



291 seçmen Ortaköy’de



761 seçmen Samatya’da



130 seçmen Yeniköy’de



83 seçmen Kumkapı’da oy kullandı.

Her semtteki sandıklarda oylar sayıldı. Nihai ve resmi sonuçlar ise Ortaköy’de açıklanacak.

Feriköy’de bazı seçmenler isimleri askıdaki listede olmasına rağmen, bilgisayar kaydında isimleri olmadığı için oy kullanamadı.

Feriköy ve Ortaköy seçmenleri aynı bölgede, 2. bölgede yer alıyor. Feriköy kilisesinde askıda olan listeler, 20 Kasım’da Feriköy Vakfı için yapılacak seçimin seçmen listesi. Ortaköy seçmen listesi ise bir süre önce askıdan kalkmıştı. İki vakıf da aynı bölgede olduğu için listelerde farklılık olmaması bekleniyordu. Ancak Ortaköy Vakfı’nın seçmen listesi ile Feriköy Vakfı’nın seçmen listesinin farklı olduğu, sorunun buradan çıktığı belirtiliyor.

Agos’a konuşan Ortaköy Seçim Tertip Heyeti Başkanı Sevan Haddeler, “Feriköy’de asılan liste ile Ortaköy seçimleri ile alakası yoktur” dedi. Haddeler, listede yaşanan sorun ile ilgili araştırmalarına devam ettiğini söyleyerek, yetkili mercilerin de açıklama yapacağını belirtti

Oy veremeyen seçmenler için tutanak tutuldu.

2019’daki Patrik seçimi için 12.500 kişi geçerli oy kullanmıştı. Ortaköy seçimi için genel beklenti 5 bin civarında seçmenin oy kullanacağı yönündeydi.

Adaylar:

MAVİ LİSTE

Asil Üyeler



Serkis Çetinkaya

Sayat Delice

Garbis Evyapan

Alen Tekbıçak

Sevan Şeşetyan

Aren Günbilir

Aret Melkon Parunakyan



Yedek Üyeler



Ani Maryam Malatyalı

Arman Koçak

Arek Dolar

Nurhan PekküçükyanBEYAZ LİSTE

Asil Üyeler

İskender Şahingöz

Aret Koryan

Haçik Gökçeoğlu

Herman Kavafyan

Lidya Alaçam

H. Arman Çiçekoğlu

Şant Özbülbül

Eliz Tunguç

Garo Vram Babayan

Yedek Üyeler

Adis Değirmencioğlu

Artür Bağdasaroğlu

Garin Katıköy

Murat Maraş

Levon Eroyan

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/27647/ortakoy-vakfi-yonetim-kurulu-secimi-mavi-liste-secimi-kazandigini-acikladi