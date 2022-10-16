Mavi Liste’den Serkis Çetinkaya ve Garbis Evyapan’dan açıklamalar￼

Miran Manukyan

Ortaköy Vakfı Yönetim Kurulu seçimi tamamlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi Mavi Liste kazandı. Mavi Liste’ye 1.966, mevcut yönetimden isimlerin de olduğu Beyaz Liste’ye 1.445 oy çıktı. Mavi Liste’nin yönetim kurulu listesinden Garbis Evyapan ve Serkis Çetinkaya görüşlerini Agos’la paylaştı.

Mavi Liste’den Serkis Çetinkaya Agos’a şunları söyledi:



“Toplumumuzun her bireyine teşekkür ederiz. Arkadaşlarımız çok güçlü ve heyecanlılar. Bizler kazandık ama toplum da kazandı, gençlerimiz de kazandı. Bu seçim 13 yıldır Türkiye’de yapılmayan ilk seçimdi. Eminim gençler bundan sonra çok daha iyi projeler yapacaklar. Bizler bir öncü olduk eminim bundan sonra hatalı işler yapılmayacak. Resmi olmayan sonuçlara göre 520 oyla kazandık. Güçlü bir yük aldık üzerimize ama hakkından geleceğiz, benim arkadaşlarım çok güçlü, çok başarılı, yapacaklarına inanıyorum. Bizi takip edin, bizim hatalarımızı suratımıza vurun, yanlış bir şey yaptığımızda bizi sorgulayın.”

Mavi Liste’den Garbis Evyapan da Agos’a şu açıklamaları yaptı:

“Aslında kısa bir seçim süreci oldu bizim için. 25 gün sürdü. 800 kişilik liste ile 18 bin kişilik liste tartışmaları da birlikte yürüyünce bizim derdimizi anlatmak için çok kısa bir süre kaldı. Ama yine de arkadaşlarımız çok sıkı çalıştılar. Bugün de sonuçlar ortaya çıktı. Ben bize oy veren vermeyen gelen herkese teşekkür ederim. Sabah saat 05.00’ten beri görev yapan seçim tertip heyetine, sandık gözlemcisi arkadaşlara ve görüşlerimizi kamuoyuna aktarmak için kapı kapı gezen arkadaşlara da teşekkür ederim. Mavi Güven grubu olarak taahhütlerimizi ilan etmiştik zaten. Bundan sonra çalışmalarımıza katkı sunacak herkesi özellikle gençleri çalışmaya davet ediyorum. Taahhütlerimizi takip edip bizleri denetlemeyi unutmasınlar. Bizi yalnız bırakmasınlar, sürekli kapımızda olsunlar. ‘Şunu yanlış yapıyorsunuz, eksik yapıyorsunuz, bunu düzeltin’ eleştirilerini ve sürekli olarak gözlemlerini yapsınlar. Hata yapmayan insanlar değiliz, herkes hata yapar. Gençler bizi denetleyecektir. Son olarak mevcut yönetime, İskender Şahingöz beyefendiye, bugüne kadar yaptığı çalışmalar ve ürettiği değerler için teşekkür ediyoruz. Uzun yıllar seçim yapılamadığı için değişim bu seçimde daha da öne çıktı. Bunun sonucu olarak da bizim liste kazandı. Toplumumuza hayırlı olsun. Başarılı olacağımıza inanıyorum.”MAVİ LİSTE

Asil Üyeler

Serkis Çetinkaya

Sayat Delice

Garbis Evyapan

Alen Tekbıçak

Sevan Şeşetyan

Aren Günbilir

Aret Melkon Parunakyan

Yedek Üyeler

Ani Maryam Malatyalı

Arman Koçak

Arek Dolar

Nurhan Pekküçükyan

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/27649/mavi-liste-den-serkis-cetinkaya-ve-garbis-evyapan-dan-aciklamalar