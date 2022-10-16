Markar Esayan’ın 2. ölüm yıldönümü￼

Markar Esayan’ın hayatını kaybetmesinin ardından 2 yıl geçti. 16 Ekim 2020’de vefat eden gazeteci-siyasetçi Markar Esayan TBMM’de üç dönem AK Parti İstanbul Milletvekilliği yaptı. Siyasi hayatının yanı sıra Esayan, köşe yazarlığı, siyasi yorumculuk ve tartışma programları yaptı.

Markar Esayan’ın vefatının ardından 2 yıl geçti. Değerli fikir insanı Esayan siyasi hayatının yanı sıra roman, siyasi inceleme kitabı ve denemeler kaleme aldı.

Akşam Gazetesi dahil olmak üzere birçok yerde köşe yazarlığı yapan Esayan “Şimdinin Dar Odası” “Karşılaşma” ve “Jerusalem” adlı 3 roman ile “Dünyayı Durduran 60 gün” adlı bir siyasi inceleme kitabı ve “İyi Şeyler” adlı bir deneme kaleme aldı.

Markar Esayan Anayasa Komisyonu, Türkiye-Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyeliği, Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eş Başkan Yardımcılığı görevlerinde de bulundu

MARKAR ESAYAN KİMDİR?

1969

4 Şubat’ta İstanbul’da dünyaya geldi.

İlkokulu Şişli Özel Bomonti Ermeni Katolik İlköğretim Okulu’nda, liseyi Özel Getronagan Ermeni Lisesi’nde okudu.

1995

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisansını ise İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler Bölümü’nde yaptı

2001

1997 yılından beri aralıklarla yazdığı Agos gazetesinde Hrant Dink’in davetiyle “Dar Kapı” başlığı altında köşe yazıları kaleme almaya başladı

2004

“Şimdinin Dar Odası” adlı ilk romanı, 2004 İnkılap Kitabevi Büyük Ödülü’nü kazandı

2007

İlk romanın devamı olan “Karşılaşma” isimli ikinci romanı okurla buluştu

2008

Hrant Dink’in birinci ölüm yıl dönümünden sonra Agos’tan ayrıldı, bir süre sonra yazılarına da son verdi

Kendi web sitesinde de yazan Esayan, birçok gazetede köşe yazarlığı yapmanın yanı sıra sivil toplum örgütlerinde çeşitli projelerde çalıştı ve danışmanlık hizmeti verdi

2011

Esayan’ın, “Jerusalem” adlı üçüncü romanı Timaş Yayınevi’nden çıktı.

2013

İstanbul Kültür Üniversitesi Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi (GPOT) tarafından “2013 Yılı Türkiye-Ermenistan Gazetecilik Ödülü”ne layık görüldü

Cemil Ertem’le birlikte Ağustos 2013’de Etkileşim Yayınları tarafından basılan “Dünyayı Durduran 60 Gün” isimli bir siyasi inceleme kitabı bulunuyor. Etkileşim Yayınlarından Kasım 2013’te çıkan “İyi Şeyler” adlı bir deneme de kaleme aldı

2020

Mide kanseri rahatsızlığı nedeniyle bir süredir İstanbul’da tedavi gören Esayan 16 Ekim’de 51 yaşında vefat etti

https://www.aksam.com.tr/guncel/markar-esayanin-2-olum-yildonumu/haber-1311874