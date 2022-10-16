İsveç’te aşırı sağcı siyasetçi Yahudi soykırımında ölen Anne Frank paylaşımı sonrası açığa alındı

İsveç’te aşırı sağcı çizgideki İsveç Demokratlar Partisi’nin (SD) üst düzey üyelerinden Rebecka Fallenkvist, Yahudi soykırımında hayatını kaybeden Anne Frank hakkında sosyal medya hesabından “aşağılayıcı yorum” yaptığı gerekçesiyle partiden uzaklaştırıldı.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre Fallenkvist, daha sonradan sildiği bir Instagram paylaşımında, diğer yorumlarının yanı sıra Anne’ye yönelik “ahlaksız” ifadesini kullandı.

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da saklandığı sırada ve henüz çocuk yaştayken yakalanan Anne, Şubat 1945’te Nazi Almanyası’nın Bergen-Belsen toplama kampında 15 yaşında hayatını kaybetmişti.

SD partisinin ekran yüzlerinden olan 26 yaşındaki televizyon programcısı Fallenkvist’in paylaşımı Yahudi grupların ve İsrail Büyükelçisi Ziv Nevo Kulman’ın sert tepkisine yol açtı.

İsrailli büyükelçi, sosyal medya hesabından Fallenkvist’in Instagram paylaşımının ekran görüntüsünü de ilave ederek, “Anne Frank’ın anısına saygısızlık teşkil eden bu aşağılık hakareti şiddetle kınıyorum.” ifadesini kullandı.

SD Partisi’nin medya direktörü Oskar Cavalli-Bjorkman, İsveç haber ajansı TT’ye yaptığı açıklamada, partinin Fallenkvist’in “duyarsız ve uygunsuz” yorumlarını ciddiye aldığı ve konuyla ilgili bir iç soruşturma başlatacağı bilgisini verdi.

Rebecka Fallenkvist: Yanlış anlaşıldım

Fallenkvist’in, Anne’nin günlüğüne ilişkin yorumlarıyla neye değinmek istediği belirsizliğini korurken, daha sonra İsveç gazetesi Dagens Nyheter’e bir mesaj göndererek yanlış anlaşıldığını iddia etti.

Fallenkvist, gazeteye gönderdiği açıklama mesajında “Kitap, insanın iyiliği ve kötülüğünün dokunaklı tasviridir. İlk bölümlerde hayatını huzur içinde yaşayan ve erkeklere ilgi duyan (ki ben bunu vurguladım) herhangi bir genç kız gibi olan Anne, Nazizmin kötülüğüyle tezat oluşturuyor. Paylaşımım, Anne’nin maruz kaldığı kötülüğü küçümsemeden içindeki iyi ve insani yönü ortaya çıkarmayı amaçlıyordu.” ifadesini kullandı.

İsveç Demokratlar Partisi, 1980’lerde, aralarında neo-Nazilerin de bulunduğu aşırı sağcı gruplarda aktif olarak görev almış kişilerce kuruldu.

Parti, Jimmie Akesson liderliğinde eylül seçimlerinden İsveç’in ikinci büyük partisi olarak çıktı.

Ülkede 11 Eylül’de yapılan genel seçim sonucuna göre, sağ blok partiler yüzde 49,6, azınlık hükümeti ile iktidardaki sol blok partiler ise yüzde 48,9 oy aldı.

Seçimlerde aşırı sağ görüşlü İsveç Demokratlar Partisinin (SD) oyunu yüzde 20,5’e yükselterek ülkenin 2. büyük partisi konumuna gelmesi dikkati çekti.

Euronews