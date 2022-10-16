Balat ve Beşiktaş merkezli iki çeteye operasyon: 39 kişi gözaltında

İstanbul Balat ve Beşiktaş’ta konuşlu iki suç örgütünden toplam 48 kişi için gözaltı kararı verildi, 39 şüpheli yakalandı.

DUVAR – İstanbul merkezli 5 ilde “organize suç örgütü bünyesinde faaliyet gösterdiği” belirlenen 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Toplam 39 şüpheli yakalandı.

AA’nın aktardığı bilgilere göre, sözkonusu çete, Fatih’in Balat Mahallesi’nde birçoğu gayrimüslim vatandaşlara ait bazıları tarihi eser statüsündeki gayrimenkul ve arsaları, yasa dışı biçimde ele geçirmeye ve bu yolla haksız kazanç elde etmeye çalışıyordu. Mesut B.’nin elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütünün, “kasten yaralama, kasten öldürme, konut dokunulmazlığının ihlali, hakkı olmayan yere tecavüz ve tehdit” gibi çok sayıda suça karıştığı ortaya çıktı.

Şüphelilerin, yurtdışında yaşayan mülk sahipleri ile yaşlı ve sahipsiz gördükleri insanları hedef aldığı, bu kişilerin gayrimenkullerini zorla ele geçirerek internet siteleri üzerinden kiraya verdikleri belirlendi. Zanlıların gasp ettikleri boş arsaları da ruhsatsız otopark olarak işletip haksız kazanç elde etmeye çalıştıkları tespit edildi.

İKİNCİ GRUP ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmaların devamında, Mesut B. elebaşılığındaki grupla karşılıklı darp ve silahlı çatışma konularına dahil olan ve Beşiktaş’ta konumlanan bir suç örgütünü daha ortaya çıktı. Her iki gruptan toplam 48 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İstanbul merkez olmak üzere Adana, Muğla, Diyarbakır ve Düzce’de belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 39 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 16 ruhsatsız silah, 2 kurusıkı tabanca ile bin 21 fişek, bir adreste sera olarak tabir edilen uyuşturucu madde imalathanesi, bir miktar uyuşturucu ve bir kısmı sahte olduğu değerlendirilen 9 bin 580 avro ile 551 dolar para bulundu. (HABER MERKEZİ)

https://www.gazeteduvar.com.tr/balat-ve-besiktas-merkezli-iki-ceteye-operasyon-39-kisi-gozaltinda-haber-1585048