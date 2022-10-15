Mirzoyan’dan Bartın’da hayatını kaybeden işçilerin yakınlarına başsağlığı

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan Bartın’da maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Mirzoyan twitter hesabından yaptığı İngilizce paylaşımında,

“Bartın’daki kömür madeni kazasında yakınlarını kaybeden herkese taziyelerimizi sunuyoruz. Yaralılara acil şifa dileriz” dedi.

Mirzoyan mesajını Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na da yönlendirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da mesaja yine twitter’dan teşekkür ederek yanıt verdi.

Normalleşme sürecinde Türkiye’nin özel temsilciliğini yürüten Serdar Kılıç da bu yıl Ağustos ayında Ermenistan’da meydana gelen alışveriş merkezindeki patlama sonrasında başsağlığı mesajı yayınlamıştı.

Agos