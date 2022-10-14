‘Tarihi eser kaçakçılığı’ davasında yeni gelişme: Tutuklu müze müdürüne ev hapsi verildi

14 Ekim 2022 Cuma, 08:15

Aydın merkezli 11 ilde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda yakalanan ve Donatello’nun ‘Davut’ heykeline sahte raporu verdiği iddiasıyla 79 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan eski Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız’ın da aralarında bulunduğu 36 şüpheli, Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıktı.

Mahkeme dosyanın tek tutuklu sanığı Abdülbari Yıldız, ilk duruşmada ev hapsi verilerek tahliye edildi.

Biri tutuklu, 36 sanık hakkında; ‘örgüt kurma ve üye olma’, ‘irtikap’, ‘rüşvet alma ve verme’, ‘kaçak tarihi eser kazısı ve sondajı yapma’, ‘define arama’, ‘2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na aykırı hareket etme’, ‘resmi ve özel belgede sahtecilik’ suçlarından Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada sanıklar savunmalarını yaptı.

‘Örgüt kurmak ve yönetmek’ ile suçlanan Abdülbari Yıldız hakkında 79 yıla kadar, diğer sanıklar için ise 2 yıldan 52 yıla kadar değişen hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması 7 saat sürdü.

NE OLMUŞTU?

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında 2 Ocak 2022’de Mahsun Y. yönetimindeki otomobil, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durduruldu.

Araçta yapılan aramada Donatello’nun ‘Davut’ isimli heykeli bulundu. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla heykelle ilgili Aydın Müze Müdürlüğü’nden rapor istendi. Müze Müdürlüğü Komisyonu tarafından yapılan incelemede heykelin sahte olduğu ve sahibine iade edilmesi gerektiği yönünde rapor hazırlandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla heykel, bu defa incelenmek üzere Ege Üniversitesi’ne gönderildi. Üniversitede 2 farklı uzman tarafından incelenen heykelin tarihi eser olduğu belirtildi.

Eski Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız’ın ‘Davut’ heykelinin sahte olduğuna dair verdiği rapor, soruşturma dosyasına girdi. Teknik ve fiziki takip sonrası ekipler, Aydın başta olmak üzere Ankara, Amasya, Aksaray, Mersin, Karaman, Kayseri, Muğla, Samsun, Yalova ve Zonguldak’ta önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aralarında Müze Müdürü Abdülbari Yıldız, eşi ve bazı müze çalışanları ile aktif görev yapan 2 polis memurunun da bulunduğu 36 kişi gözaltına alındı. Firari şüphelinin de arandığı belirtildi. Şüphelilerin ev, iş yeri, otomobil ve üzerlerindeki aramalarda 2 dedektör ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Abdülbari Yıldız’ın eşi dahil 17 şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Abdülbari Yıldız, Müze Müdür Yardımcısı Erkan D., İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü’nde görevli polisler Muhammed Dağ ve Hamdi T. ile Fahrettin K., Emrah A., Mahsun Y., Adem D., Kamil Ç., Hüseyin Ş., Bahattin Y., Halil İbrahim Çelikyön, Mevlana Ş., Aydın U., Süleyman T., Çağlar A., Levent Demirci, Salih G. ve Ünsal K. ise 25 Mart 2022’de adliyeye sevk edildi.

15 ŞÜPHELİ SERBEST KALMIŞTI

‘2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet’, ‘rüşvet’, ‘ihaleye fesat karıştırma’, ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından hakim karşısına çıkarılan Abdülbari Yıldız, Muhammet Dağ, Levent Demirci ve Halil İbrahim Çelikyön tutuklandı.

Muhammet Dağ’ın ifadesinde, Karaman’dan getirilen ‘Davut’ heykelini, Yıldız adına satmak için müşteri aradığını itiraf ettiği aktarıldı. Diğer 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklu sanıklardan Muhammet Dağ, Levent Demirci ve Halil İbrahim Çelikyön ilk duruşma öncesi serbest kaldı.

Cumhuriyet Gazetesi