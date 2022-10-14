Putin ve Aliyev’den Macron’un Dağlık Karabağ açıklamasına tepki: Kabul edilemez

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan lideri İlham Aliyev, Fransız Cumurbaşkanı Emmanuel Macron’un Dağlık Karabağ açıklamasını eleştirdi.

Putin, Kazakistan’da Bağımsız Devletler Topluluğu üyelerinin liderleriyle yaptığı toplantıda, Macron’un sözlerinin “çatışmanın gidişatının anlaşılmadığını gösterdiğini” ve “kabul edilemez” olduğunu söyledi.

Aliyev de “Fransa’nın Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesinde bundan sonra herhangi bir rol oynama ihtimalini görmüyoruz.” dedi.

Macron, çarşamba günü yaptığı açıklamada Rusya’yı Kafkasya’da “istikrarı bozmak” ve “düzensizlik yaratmaya çalışmakla” ve Azerbaycan’ı “çok sayıda ölümün ve gaddar sahnelerin olduğu korkunç bir savaş” başlatmakla suçladı.

Rusya’nın “Karabağ’la ilgili sorunlar da dahil olmak üzere her türlü anlaşmazlığı içtenlikle çözmeye çalıştığını” savunan Putin, Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin “her zaman, her yerde” müzakereler için Rusya’ya gelebileceğini söyledi.

“Macron, sokak ağzı kullanıyor”

Macron’un açıklamalarını şiddetle kınadıklarını belirten Aliyev, “Macron hakaret içerikli, kabul edilemez, yalan ve provokatif açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında Azerbaycan’ı savaş çıkartmakla suçladı. Böylece gerçekleri manipüle ederek Fransa ve dünya kamuoyunun kafasını karıştırmaya çalıştı. ‘Fransa, hiçbir zaman Ermenistan’ı yalnız bırakmayacaktır.’ dedi. Rusya’ya yönelik “Rusya, Azerbaycan oyununu oynadı.” şeklinde garezli açıklamarda bulundu. Büyük bir ülkenin cumhurbaşkanı için sokak ağzı kullanmanın siyasi nezakete ne kadar uygun olduğuna bırakalım Fransız toplumu karar versin. Biz kendi açımızdan bu tür açıklamaları şiddetle kınıyor ve reddediyoruz.” diye konuştu.

Barış çabaları

Bu arada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan ve Azerbaycan’dan Ceyhun Bayramov ile Astana’da bir araya geldi.

Moskova, üçlünün Azerbaycan-Ermeni ilişkilerini normalleştirmeye yönelik ortak çabaları görüştüğünü kaydetti.

ABD ve AB, Ermenistan-Azerbaycan barış görüşmelerinde arabuluculuk konusunda rol üstleniyor.

AB geçen hafta, Azerbaycan sınırlarının çizilmesine yardımcı olmak için Ermenistan’a “sivil bir AB misyonu” kurulduğunu ilan etti.

Ermeni ve Azerbaycan dışişleri bakanları, barış anlaşmasının metnini hazırlamaya başlamak için 3 Ekim’de Cenevre’de bir araya geldi.

Kremlin dış politika danışmanı Yuri Ushakov, “bölgesel olmayan oyuncular AB ve ABD’nin bölgedeki çalışmalarını eleştirdi.

2020 sonbaharındaki altı haftalık savaşta her iki taraftan 6.500’den fazla kişi hayatını kaybetti.

Moskova bölgede ateşkesi denetlemek için yaklaşık 2.000 Rus barış gücü askeri görevlendirdi.

Euronews