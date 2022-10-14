Planlı saldırı mı?

Planlı saldırı mı yoksa sadece zarar verme niyeti mi?

Azerbaycanlı ve Türk hackerlar Ermeni web sitelerinde ne arıyor?

Bu sorunun cevabı yakında netlik kazanacak.

Belirli bir yönelim olmadığından dolayı, bilgi güvenliği uzmanı, Azerbaycan-Türkiye saldırısının hedefleri hakkında konuşmakta şimdilik zorlanıyor.

Dün gece, kişiselden iş odaklıya kadar, 200’den fazla Ermeni web sitesi saldırıya uğradı.

44 gün savaşından sonra Ermeni sitelerine yönelik ilk büyük hack saldırısı kaydedildi.

Bilgi güvenliği uzmanı Samvel Martirosyan, Facebook sayfasında, 12-13 Ekim gecesi Azerbaycanlıların Artsakh Maliye Bakanlığı, Gümrü Belediyesi ve Güney Kafkas Demiryolu web siteleri de dâhil olmak üzere, 200’den fazla Ermeni web sitesini hacklediğini yazdı.

“Radiolur” ile yaptığı görüşmede, bir Türk hacker grubu tarafından gerçekleştirilen saldırının, gün boyunca devam ettiğini bildirdi.

“Aynı anda bir Türk ekibinin de Azerbaycanlılara destek vermiş olduğunun bir tesadüf mü, yoksa planlanmış büyük bir operasyonun parçası mı olduğunu söylemek zor.

Zaman gösterecek.

Ancak Azerbaycanlılar son zamanlarda oldukça pasifti ve bu, olağanüstü bir aktivasyon.

Aslında bilgi de çalmış olmaları mümkün, belediyenin elektronik belgelerinin sirkülasyonu da var ve bu yönde de saldırıların kaydedildiği bildirildi.

Sızıntı olup olmadığını, hackerlar ya da sitenin sahibi diyebilir”,- dedi uzman.

Gümrü belediyesi basın sekreteri Sona Arakelyan, “Radiolur” a internet sitesinin şu anda çalıştığını ve çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Ermenistan Kamu Radyosu