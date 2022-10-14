Paşinyan BDT toplantısında Azerbaycan’ı eleştirdi

Bağımsız Devletler Topluluğu Devlet Başkanları Konseyi Kazakistan’ın başkenti Astana’da toplandı. Burada bir konuşma yapan Ermenistan Başbakanı Paşinyan Azerbaycan’ı Ermenistan’a karşı saldırgan bir politika yürütmekle suçladı.

Paşinyan konuşmasının bir bölümünde şöyle dedi:

“13 Eylül’de Azerbaycan, Ermenistan’a karşı tamamen sebepsiz bir askeri saldırı başlattı. Azerbaycan ordusu, ağır toplar, roketatarlar ve insansız hava araçları kullanarak, Goris, Jermuk, Vardenis, Kapan ve Geghamasar da dahil olmak üzere Ermenistan’ın egemen topraklarındaki 36 yerleşim bölgesini ve topluluğu bombaladı. Açıkça belirtmek isterim ki, bu bir sınır çatışması değil, Ermenistan’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne doğrudan bir saldırıdır. Azerbaycan’ın bu saldırganlığı BM Güvenlik Konseyi’nde tartışıldı. Saldırı uluslararası toplum tarafından da kınandı”

Paşinyan şöyle devam etti:

“Saldırı sonucunda hayatını kaybedenlerin ve kayıp kişilerin sayısı 210’u aştı. Azerbaycan tarafı Ermeni savaş esirlerine yönelik zalimce muamele ve cinayet içeren videolar yayınlamıştır. Ermeni kadın askerlerin cesetleri özel bir gaddarlıkla parçalandı ve ardından Azerbaycan askerleri tarafından “gururla” filme alındı. Bu bariz nsanlığa karşı suçların görüntüleri bir dizi Azerbaycanlı sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılıyor ve övülüyor.”

Paşinyan, “Bu saldırıdan sonra resmi Bakü ve diğer Azerbaycan kaynaklarının söylemleri, Azerbaycan’ın Ermenistan’ın daha fazla bölgesini işgal etme niyetinde olduğunu ve bunun engellenmesi gerektiğini gösteriyor. Özellikle Azerbaycan’ın provokatif eylemlerini Ermeni tarafına atfetmeye çalışarak ateşkes rejimini sürekli olarak ihlal etmeye devam ettiği düşünüldüğünde, Azerbaycan’ın yeni saldırganlık riskinin çok yüksek olduğunu vurgulamak isterim. Bölgesel güvenlik örgütlerinin yaratılan duruma yetersiz tepki vermesi, Ermeni toplumunda sorulara neden oluyor.”

Azerbaycan tarafından gündemde tutulan “Zengezur Koridoru” konusuna da değinen Paşinyan şöyle konuştu:

“Azerbaycan’ın “koridor konusu”nun sürekli dolaşımı, 9 Kasım 2020 tarihli üçlü bildirgenin uygulanmasının çarpıtılması ve sabote edilmesinden başka bir şey değildir. Bu açıklamanın 9. maddesinde “koridor” kelimesinin hiçbir yerde ve hiçbir şekilde geçmediğini vurgulamak isterim. 9 Kasım 2020 tarihli açıklamada, koridor kelimesi sadece Dağlık Karabağ’ın güvenliğinin sağlanması bağlamında Laçın koridoru ile bağlantılı olarak kullanılmaktadır ve ulaşım bağlantılarının kaldırılması konusuyla hiçbir ilgisi yoktur”

Paşinyan şu ifadeler kullandı:

“Bu temelde yolları bir an önce açmaya hazır olduğumuzu resmi olarak duyuruyorum. Ayrıca, Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti’nin Azerbaycan’ın batı bölgeleri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki ulaşım bağlantısını sağlamak için üç kontrol noktası açmaya yönelik taslak kararı uzun süredir resmi dolaşımdadır”

Erdoğan’dan Zengezur açıklaması

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’nın (CICA) 6. Zirvesi’nden dönüşünde, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile Prag’da yaptığı görüşme hatırlatılarak, “Hala Zengezur Koridoru ile ilgili sorunların olduğunu biliyoruz. Prag’daki görüşmeden sonra Paşinyan’ın kendi ülkesinde kamuoyunu bu konuda ikna edebileceğini düşünüyor musunuz? İkincisi orada Zengezur Koridoru ile ilgili bir görüşme oldu mu?” sorusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şimdi orada bir dar kapsamlı görüşme yaptık. O dar kapsamlıda Paşinyan, aynı zamanda İlham Bey ve Macaristan Başbakanı Orban da vardı. Ondan sonra bir de tabii heyetler arası yaptık ve bu konuları tabii ki görüştük. Ama Zengezur Koridoru ile ilgili olarak ben herhangi bir sıkıntı görmüyorum.” sözleriyle yanıtladı.

(Ermenistan Kamu Radyosu, AA)

Agos