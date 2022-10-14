Ortaköy Seçim Heyeti’nden açıklama

16 Ekim Pazar günü Ortaköy Meryem Ana Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu seçimi için seçmenler beş semtte sandık başına gidecek. Seçimde Mavi Liste ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin de içinde bulunduğu Beyaz Liste yarışıyor. Seçim öncesinde Ortaköy Ermeni Meryemana Kilisesi Vakfı Seçim Tertip Heyeti, bir açıklama yayınladı. Vakıf başkanı Şahingöz ise seçilirlerse bu dönemde başkan olarak değil yönetim kurulu üyesi olarak görev yapacağını açıkladı.

Seçim Tertip Heyeti’nin açıklaması şu şekilde:

“Ortaköy Ermeni Meryemana Kilisesi Vakfı Seçim Tertip Heyeti olarak 10.10.2022 tarihinde saat 21.00 da TET Ajanda’nın instagram hesabında gerçekleşen canlı yayında tarafımıza yapılan gerçeklerle bağdaşmayan açıklamalara cevap vermek adına bu basın açıklamasını yapma gereği duyduk. Gerçekleşen yayında seçim yapılacak yerlerin ve sandıkların sayısı, yayının kendisi ve kamuoyuyla ilgili bir baskı olduğu dile getirilmiştir. Bilinmelidir ki bizler hiç kimsenin baskısı altında olmadan özgür irademizle karar alıyoruz. Aldığımız bu kararların tümü cemaatimizin sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir şekilde seçim sürecini gerçekleştirmesi içindir. Seçim Tertip Heyeti’nin her bir ferdi tarafsızlık timsali, kıymetli kişilerdir. Tüm adaylara başarılar diler, huzurlu ve barış dolu bir ortamda seçimin gerçekleşmesini temenni ederiz.”

16 Ekim Pazar günü Ortaköy, Feriköy, Samatya, Kumkapı ve Yeniköy kiliselerinde seçim için sandık kurulacak. İkinci Bölge’nin yaklaşık 17 bin kişilik seçmeni, Ortaköy Vakfı’nın yeni yönetimini belirlemek için oy kullanacak.

Öte yandan vakfın mevcut yönetim kurulu başkanı ve Beyaz Liste’de de aday olarak yer alan İskender Şahingöz görüntülü bir açıklama yayınlayarak bu dönemde başkan olmayacağını söyledi. Şahingöz “Artık ben onların yanında bunca yıllık bilgi ve birikimimle bir rehber, bir yol gösterici olmak için son evresine getirdiğimiz projelerin sorunsuzca başarabilinmesi için bir dönem daha yöneticilik yapacağım” dedi.

Ortaköy Vakfı, Ortak Seçim Tertip Heyeti’nde yer almıyor. Vakıf, Azınlık Vakıfları Seçim Yönetmeliği’nde bu yönde bir hüküm olmadığını belirterek ve yönetmeliğin ilgili maddesine dayanarak kendi seçim tertip heyetini oluşturdu. Ermeni vakıflarının ağırlıklı bölümü ise seçimlere Ortak Seçim Tertip Heyeti ile gidiyor.

Agos