Hatay’da bir kişi, define aramak için kazdığı toprağın altında kaldı

Hatay’da evlerinin bulunduğu bahçede define ararken kazdıkları tünelin çökmesi sonucu 34 yaşındaki Gökhan Yaman toprak altında kalarak yaşamını yitirdi.
Hatay’ın Payas ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde, Erhan B., Erkay S. ve Gökhan Yaman isimli 3 arkadaş 1 ay önce define bulma amacıyla evin bahçesindeki alanda kazı çalışması başlattı.
Kazı sırasında oluşan göçükte mahsur kalan 3 arkadaştan Erhan B. ve Erkay S. kurtarıldı. 34 yaşındaki Gökhan Yaman ise hayatını kaybetti.
Bulunduğu yerden iş makineleri yardımı ile çıkartılan Yaman’ın cenazesi morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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